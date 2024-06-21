Израиль готовится к возможной войне с Ливаном

По данным издания, через несколько недель Армия обороны Израиля завершит свои наступательные действия в Рафахе и рекомендует премьер-министру Биньямину Нетаньяху прекратить кампании в секторе Газа в нынешнем формате и сократить количество войск, действующих в Филадельфийском коридоре вдоль границы с Египтом и в коридоре Нецарим в центре анклава.

Данные шаги направлены на попытку возобновить контакты по сделке с обменом людьми и прекращению огня в секторе Газа. Если это сработает, можно будет дать солдатам отдохнуть, и за этот период США предпримут последнюю попытку заключить дипломатическое соглашение в Ливане, направленное на отвод сил «Хезболлы» от границы с Израилем. Если ничего не получится, то будет вестись подготовка к тотальной войне на севере.

В то же время израильский 11-й канал сообщает, что в после окончания боевых действий в Рафахе ЦАХАЛ перейдет к третьей фазе боевых действий и продолжит проводить операции внутри сектора Газа другим способом. По данным ЦАХАЛ, два из четырех батальонов бригады «Рафах» находятся в сложной ситуации и на грани полного разгрома, два других находятся на среднем уровне боеготовности, так что около половины бригады «Рафах» находится «в проблемной ситуации».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна не допустит продолжения атак «Хезболлы» и в скором времени примет «необходимые решения».