В Гяндже хотели построить незаконный объект фото; видео
В Гяндже предотвращено незаконное строительство, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Согласно сообщению, Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве МЧС выявило факт проведения незаконных строительных работ на проспекте Шаха Исмаила Хатаи в Гяндже.
В результате мер, принятых агентством при участии представителей исполнительной власти города, незаконная стройка была пресечена.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!