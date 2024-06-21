В России заявили о «групповом ударе» по объектам энергетики Украины

Российские войска в ночь на 22 июня нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины и складам западных авиационных средств поражения, утверждает Минобороны РФ.

Согласно сообщению российского ведомства, удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», а также беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергообъектам, говорится в сводке.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — отчитались в Минобороны РФ.