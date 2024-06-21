Когда Зеленский прилетит в Баку? Посол Украины отвечает на вопросы haqqin.az

Беседовал: Эйнулла Фатуллаев 15:18

Несколько дней назад Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Азербайджане вручил президенту Ильхаму Алиеву верительные грамоты и приступил к официальной деятельности. До назначения послом Ю.Гусев занимал посты замминистра обороны и главы «Укроборонпрома». Почему же Зеленский решил сместить Гусева и с какой миссией он прибыл в Баку? О чем посол беседовал с президентом Ильхамом Алиевым? И может ли Азербайджан наряду с Турцией стать посредником в российско-украинском урегулировании? Какова ситуация на фронте, и сможет ли Украина, в случае ухода Макрона и реванша Трампа, без западной помощи выдержать высокий накал боевых действий? На эти и другие вопросы haqqin.az отвечает посол Юрий Гусев. Дипломат также анонсировал визит президента Владимира Зеленского в Баку.

- Господин посол, впервые мы с Вами встретились в Киеве, накануне войны. Помню, это было в начале февраля, за десять дней до российского вторжения в Украину. В тот момент Вы возглавляли стратегически значимый пост главы «Укроборонпрома» - своего рода аналога азербайджанского Министерства оборонной промышленности. Помню, Вы были тогда погружены в свои мысли, обеспокоены… Предчувствовали начало войны? - Ну, война началась в 2014 году, с незаконной аннексии Крыма и событий в украинских Донецке и Луганске. Что же касается происходившего в первой половине февраля 2022 года, то буквально все говорило о необходимости укреплять позиции оборонно-промышленного комплекса и создавать программы, которые, в случае полномасштабного вторжения (что, к сожалению, и произошло), могли помочь нам как можно быстрее адаптироваться к условиям полномасштабной войны и обеспечить фронт необходимой продукцией для защиты нашей страны и ее территорий. Хочу напомнить в этой связи, что уже в апреле 2022 года несколько ракет украинского производства потопили в Черном море флагманский крейсер ВМС РФ «Москва», и сегодня мы отмечаем это событие, как День работников оборонно-промышленного комплекса. Заслуги украинской «оборонки» в том, что происходит сейчас в стране, неоценимы. Вклад людей, которые работали, работают и будут работать для нашей победы на предприятиях военно-промышленного комплекса, безусловно, имеют стратегическое значение. В те дни, когда мы встречались в Киеве, в офисе «Укроборонпрома» уже разрабатывались необходимые мероприятия, которые, собственно, и позволили нам выстоять в первые месяцы полномасштабного вторжения, обеспечив стабильную, круглосуточную работу всех предприятий военно-промышленного комплекса. В успехах украинских Вооруженных сил в 2022 году, которые привели к освобождению от оккупантов территорий Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей, есть значительная вклад рабочих и инженеров украинской «оборонки». Потому и те дни я помню очень хорошо. Помню совещание ранним утром 24 февраля после первых ракетных ударов. Конечно же, я никогда не забуду первые месяцы полномасштабного вторжения, когда предприятия украинского ВПК перешли на усиленный режим работы и прямо из цехов отгружали продукцию для нашей доблестной армии, сумевшей в итоге не только остановить врага, но и освободить часть наших территорий.

- После нашей встречи, господин посол, мы поехали на эти заводы, были на предприятии по производству танков... Помню, Вы были тогда очень озадачены, встревожены, словно ждали чего-то страшного, зловещего... Видимо, в силу своего поста в украинском правительстве, Вы обладали какой-то оперативной информацией, о которой нам ничего не сказали... - Обязательно расскажу, обещаю, но только после нашей Победы. И про первые дни и недели войны, и про героизм украинских Вооруженных сил и сотрудников наших заводов… - До этого Вы занимали пост заместителя министра обороны? - Да, с конца 2014 по начало 2016 годов. - Удивительные перепады в карьере: вначале Вы заместитель министра обороны, затем Вас назначают главой Херсонской области, следом - руководителем оборонной промышленности Украины, после чего Вы резко меняете профиль и уходите на дипломатическое поприще. С чем это связано? Вы ведь человек яркий, колоритный, в Украине широко известный. Но точно ведь не карьерный дипломат… - Если Вас интересует, почему после руководства государственным концерном «Укроборонпром» я перешел на дипломатическую работу, то это было решение президента. Назначая меня руководителем «Укроборонпрома», Владимир Зеленский поставил передо мной задачу трансформировать государственный концерн в акционерное общество. То есть, осуществить реформы и сделать необходимые изменения, чтобы интегрировать оборонную промышленность Украины в цепочки производства современного оружия и создавать с нашими партнерами, странами НАТО совместные предприятия. Я очень рад, что подписал один из первых контрактов на создание совместного предприятия с крупным немецким оборонным концерном Rheinmetall, который в данный момент уже реализуется. Мне также очень приятно, что военная промышленность Украины развивается, как акционерное общество, и что реализуются именно те стратегические направления развития украинской «оборонки», которые мы закладывали по поручению президента Украины. Полагаю, мое назначение послом было также не случайным, поскольку дипломатический фронт сегодня важен Украине для реализации формулы мира нашего президента и создания всех условий, при которых в Украине воцарится мир, а ее временно оккупированные территории вернутся под контроль нашего государства - Как давно Вы знаете президента Зеленского? Я имею в виду личное знакомство? - Мы познакомились в 2019 году, после второго тура президентских выборов. Тогда Владимир Александрович предложил мне поработать главой Херсонской областной государственной администрации. Ну, а в декабре 2020 президент поставил задачу превратить «Укроборонпром» из государственного концерна в акционерное общество, в оборонную компанию. Сейчас моя задача – это дальнейшее укрепление наших стратегических отношений с Азербайджаном, страной, которую в Украине очень любят. Напомню, что Азербайджан был одним из первых государств, в которое президент Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом. Я имел честь сопровождать его в статусе главы Херсонской областной госадминистрации. Это был декабрь 2019 года. Тогда президенты Алиев и Зеленский договорились о расширении сотрудничества между нашими странами. - В Украине Вас называют человеком, который умеет договариваться. И вот президент Зеленский направил Вас в Азербайджан. О чем Вы должны здесь договориться?

- У нас есть несколько стратегических направлений. Безусловно, это экономические проекты, проекты в энергетическом секторе. Мы очень благодарны Азербайджану за ту помощь, которую ваша страна оказывает Украине с первых дней войны. За энергетическое оборудование, которое нам необходимо для восстановления всей энергетической инфраструктуры. Конечно же, наша цель — расширить сотрудничество, усилить те программы и проекты, которые уже реализуются, и о которых договариваются главы наших государств во время встреч. Недавно Владимир Зеленский позвонил Ильхаму Алиеву, и в их беседе были затронуты ряд направлений. В частности, мы ожидаем участие Азербайджана в следующем Саммите мира, на котором должна быть разработана конкретная дорожная карта достижения справедливого мира. - Да, Вы написали об этом в статье, которую мы опубликовали.

- И мы за это Вам очень благодарны! Ведь речь идет об историческом моменте не только для нашей страны. Российская агрессия несет угрозу мировому порядку, международному праву, всем принципам, заложенным в Устав Организации Объединенных Наций. Безусловно, справедливый и долгосрочный мир нужен нашей стране и всему миру, чтобы не открывать ящик Пандоры, связанный с территориальными претензиями, агрессией, пересмотром границ и так далее. Ведь подобное может привести к необратимым последствиям. Поэтому первый Саммит мира, успешно прошедший в Швейцарии, заложил основу для второго Саммита. И сейчас мы работаем над тем, чтобы второй Саммит предложил конкретную дорожную карту достижения справедливого мира для Украины. - Но, господин посол, ящик Пандоры уже открыт, и оттуда вывалилось все, что хранилось там, наверное, на протяжении всей постялтинской эпохи, то есть с 1945 года. Сегодня глобальная система безопасности выстраивается заново, мир стоит у черты неопределенности. Вы говорите, что Украина выступает против пересмотра границ и передела миропорядка, но именно это и происходит на наших глазах! И вот на что я обратил внимание: не успел завершиться первый Саммит мира, как украинские политические лидеры заговорили о втором. И что характерно, допуская участие в нем представителей Российской Федерации. Но почему тогда Украина возражала против участия России в первом Саммите? Ведь тот факт, что договариваться надо с врагами, а не с друзьями, был очевиден с самого начала, не так-ли?.. - Российская агрессия против Украины — это, безусловно, агрессия, направленная против свободы, независимости, территориальной целостности и суверенитета моей страны. Но она также направлена против международного права, Устава Организации Объединенных Наций и того миропорядка, который сегодня существует. Таким образом, это агрессия не только против Украины, но и против всего мирового сообщества. Именно поэтому нам важно быть в кругу друзей, партнеров из стран, которые понимают, что действия России влияют на то, что происходит в Латинской Америке, Азии, Европе. И понимают, что необходимо выработать совместную стратегию для будущей безопасности. Не перемирия на несколько лет, а долгосрочной, стратегической безопасности. Именно это и обсуждалось на саммите мира в Швейцарии, в котором участвовали 101 страна и международная организация, подписавшие коммюнике. Важно понимать, что следующий саммит — это уже конкретная имплементация формулы мира президента Владимира Зеленского, являющаяся безальтернативной по отношению ко всем предложениям страны, которая нарушила все международное законы, продолжает атаковать мирные города и энергетическую инфраструктуру Украины и ставит под сомнение международное право. 10 пунктов формулы мира президента Зеленского всеобъемлющи и касаются безопасности не только Украины. Они говорят о том, каким именно будет мир в будущем. Например, радиационная и ядерная безопасность. Разве она касается только Украины? Разве оккупация Запорожской атомной электростанции не является угрозой для всего континента и, может быть, всего мира? Разве разрушение оккупационными войсками Российской Федерации Каховской гидроэлектростанции не является угрозой для всего Черноморского региона? Разве продовольственная безопасность, которая касается многих стран Африки и не только, не общая задача для мирового сообщества?.. Вот почему так важно высказать единое мнение о том, какой должна быть безопасность, и как должна выглядеть будущем стратегия развития мирового сообщества. Именно поэтому мы считаем, что первый Саммит мира прошел успешно. Мы благодарны всем участникам, которые приехали в Швейцарию, высказали свое мнение и подписали коммюнике. Безусловно, мы ожидаем участия еще большего количества стран в следующем саммите.

- Учитывая уникальную систему отношений Азербайджана и Турции как с Россией, так и с Украиной, можно сказать, что Баку и Москва находятся в союзнических отношениях. Вместе с тем, стратегическое партнерство и высокий уровень отношений объединяют также Азербайджан с Украиной. Может ли Азербайджан стать площадкой или посредником для выстраивания будущих отношений между Москвой и Киевом? Можно ли предположить, что, учитывая частые контакты президента Зеленского с президентом Алиевым, это уже происходит? Обратите внимание: Алиев часто созванивается с президентом Путиным и в то же время имеет постоянную связь с руководством Украины. Складывается впечатление, что через Баку происходит какой-то процесс обмена информацией. Так-ли это? - Мы начали разговор с того, что украинцы всегда поддерживали Азербайджан, и Украина как государство поддерживала Азербайджан с первых же дней Карабахской войны. Безусловно, Киев ценит ту помощь, которая уже передана Баку нашей стране, и мы, безусловно, ожидаем, что Азербайджан примет участие в следующем Саммите мира и будет содействовать реализации решений, направленных на достижение справедливого мира. Действительно, динамика наших отношений находится на высоком уровне. Недавний звонок нашего президента президенту Ильхаму Алиеву, встреча глав МИД наших стран на полях конференции по восстановлению Украины в Берлине, недавний звонок министра энергетики Украины своему азербайджанскому коллеге подтверждают стратегический характер наших отношений не только по подписанным двусторонним документам, но и по духу межправительственных и международных отношений, сложившихся между нашими странами. Безусловно, участие и поддержка Азербайджана для нас очень важны. Отмечу — возможностей для углубления такого сотрудничества, такой дружбы, такого братства народов очень много. Совсем недавно в Азербайджан на реабилитацию приехала группа детей из Херсонской и Николаевской областей. На днях мне звонил Виталий Ким, глава Николаевской области, и передал благодарность вашей стране за то, что дети из регионов, которые, к сожалению, находятся под постоянными обстрелами со стороны Российской Федерации, могут отдохнуть здесь, почувствовать не только запах Каспийского моря, но и то, что электричество могут не отключать К сожалению, сейчас мы вынуждены использовать веерные отключения для экономии электричества, и это негативно сказывается на состоянии детей. Кроме Виталия Кима, мне позвонил заместитель руководителя Николаевской районной администрации, этнический азербайджанец. Он сказал, что хочет, чтобы Украина и Азербайджан сделали все возможное, чтобы не только наши стратегические отношения, но и наши дружба и партнерство вышли на уровень, когда мы могли бы свободно летать друг к другу, чтобы азербайджанские дети могли бы посещать прекрасные украинские курорты в автономной Республике Крым, чтобы наши совместные образовательные программы достигли высочайшего уровня, а болеть мы могли бы только за национальные сборные по футболу… Но для этого нам предстоит еще очень много поработать. - Кстати, насчет Крыма. Я заметил определенную трансформацию позиции или, возможно, изменение риторики в выступлениях высших представителей политического руководства Украины в связи с вероятностью пересмотра прежней жесткой позиции Киева по поводу возвращения к границам 1991 года. Сейчас эта тема бурно обсуждается в украинских СМИ. С чем связан пересмотр позиций? Приходит ощущение реальности? Или, может быть, все дело в разочаровании в процессах, происходящих в западных странах? Я имею отсутствие той помощи, на которую рассчитывала Украина. Словом, можно ли говорить о какой-то переоценке? Чувствуете ли Вы ее, господин посол? - Реальность заключается в том, что автономная Республика Крым и город Севастополь были, есть и всегда будут территорией Украины. Этот факт не подвергается сомнениям. Наше правительство и высшее руководство даже не рассматривает какой-либо вариант территориальных уступок. Украина всегда была, есть и будет вместе с Крымом, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской и всеми другими территориями, признанными мировым сообществом. Это территория Украины. Точка! Никаких дискуссий не было, нет и, уверен, быть не может. - Я прошу прощения. Но, допустим... Мы прекрасно знаем, что борьба украинского народа - самоотверженная, фанатичная, действительно с чувством высокого… - Вы используете неправильное прилагательное! Героическая. Героическая борьба за ценности демократии и свободы. - Безусловно. Я просто не успел использовать это прилагательное... Украинский народ воздвиг себе нерукотворный памятник. Безусловно, это будет примером для всех. И войдет в мировые учебники истории... - Уже вошел. - Согласен. Об этом будут еще очень долго говорить и писать. Но я о другом. На наших глазах происходит «парад победы» ультраправых сил в европейских странах и США. Весьма вероятна победа Мари Ле Пен во Франции, равно как и политический реванш Трампа в США. А потому хочу Вас спросить, прежде всего, как украинца, который прекрасно знает свою страну, всегда в авангарде политических процессов и так далее: если Украина потеряет поддержку США и Западной Европы, как Вы прогнозируете ситуацию? Что будет происходить дальше? - Вернусь к тому, что наш героический народ, наши легендарные Вооруженные силы сражаются не только за территорию Украины, но и за общемировые ценности. За ценности свободы и демократии, которые одинаково близки и дороги украинцу, поляку, британцу, американцу, азербайджанцу или французу. Это ценности человеческого достоинства, его свободы и права жить в своей стране, на земле своих предков. И я уверен, что любой политик, избранный демократическим путем в цивилизованной стране, будет разделять эти ценности, за которые наши Вооруженные силы, наши героические военные отдают сегодня свою жизнь. Поэтому нет ни малейших сомнений в том, что Украина будет не только иметь широкую поддержку, но и постепенно расширять поддерживающую ее международную коалицию. Следовательно, нет никаких сомнений в том, что Украина победит. И я надеюсь, что в мире с каждым днем становится все меньше тех, кто в этом сомневается. - Согласен! Вспоминается, как в самом начале агрессии министра иностранных дел Украины предупреждали в ряде столиц Европы, что через три дня Путин захватит Киев. К счастью, их прогнозы не сбылись… - И не могли сбыться! И тот факт, что нам удается освобождать наши территории, захваченные оккупантами, что сегодня наши Вооруженные силы сдерживают врага и держат фронт — это возможность для меня, как для украинского дипломата, еще активнее работать над укреплением международной коалиции, помогая тем самым Владимиру Зеленскому реализовывать ту формулу мира, которую наш героический президент предложил мировому сообществу. - Вооруженным силам Украины, опять-таки, героическим образом, удалось остановить новое наступление российской армии в Харьковском направлении. Войска противника отброшены, идут судьбоносные, кровопролитные бои за Волчанск. Но критическая ситуация наблюдается и в Донецкой области, где войска России, пусть и невысокими темпами, но продвигаются, и где опять говорят о вероятности прорыва или даже обвала фронта. Что Вы думаете об этом? Есть ли у Вас более достоверная информация? - Я подготовил некоторую статистику: только за вчерашние сутки произошло более 120 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов с применением управляемых авиабомб и задействовали также 533 дрона-камикадзе. Вместе с тем, при помощи ствольной и реактивной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия враг совершил более 2.900 обстрелов позиций наших войск и населенным пунктам. На харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районе Липцев и Волчанска. Такую информацию мы получаем ежедневно, и это еще раз свидетельствует о героизме наших вооруженных сил, сдерживающих огромную армию Российской Федерации, которая, к сожалению, оккупировала часть нашей территории. Именно поэтому нам так важна международная коалиция, усиливающая героическую борьбу украинского народа, его Вооруженных сил. Нам важна помощь по всем направлениям, чтобы мы могли реализовать формулу мира, деоккупировать наши территории и показать мировому сообществу, что никака агрессия не может подмять под себя международное право. - Считаете ли Вы, что ВСУ удастся отразить новые попытки захвата стратегического шоссе, ведущего на Константиновку? Насколько мне известно, самые жесткие бои между двумя армиями сосредоточены именно там…