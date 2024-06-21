Немецкий министр предупредил Китай о последствиях дружбы с Россией

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил правительство Китая об экономических последствиях поддержки России в ее войне против Украины.

Deutsche Welle передает, что Хабек в ходе встречи в субботу, 22 июня, в Пекине с главой Госкомитета КНР по делам развития и реформ (китайский Госплан) Чжэн Шаньцзе заявил, что германские и европейские интересы в сфере безопасности напрямую затронуты войной в Украине.

«Мы по-другому и, безусловно, не столь жестко подходили бы к анализу наших зависимостей от сырья, от технических продуктов, если бы не было этой войны и если бы России не оказывалась поддержка. Эти вопросы не разделить. Это уже сейчас оказывает негативное влияние на наши прямые отношения», - отметил Хабек.