На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация, что в селе Галейбугурд Шемахинского района три человека оказались в опасной ситуации из-за селевого потока, накрывшего часть реки Гырхбулаг.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели обнаружили автомобиль «Нива» с тремя пассажирами.

Используя различные средства, спасатели сумели добраться до граждан и эвакуировать их в безопасное место.