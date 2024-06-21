Кобахидзе: Германия десятилетиями ждала, и Грузия подождет...

Подобно Германии власти Грузии будут придерживаться «политики стратегического терпения», чтобы добиться объединения страны, государственной целостности и вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на приеме по случаю Дня независимости Грузии в Берлине.

«Германия – символ того, как можно терпеливо совершенствовать свою страну. Германия десятилетиями терпеливо ждала объединения, интеграции, и, наконец, в 1989 году немцы осуществили свою мечту. У нас также есть политика стратегического терпения, и мы уверены, что с помощью нашей политики, в конце концов, можно будет реализовать мечту Грузии и грузин, и Грузия станет единым, целостным государством», — цитирует портал «Новости-Грузия» Кобахидзе.

Абхазию и Цхинвальский регион премьер Грузии прямо не упомянул.

Вступление Грузии в ЕС он назвал второй «очень важной национальной задачей». Он выразил уверенность, что это произойдет уже к 2030 году при условии «поддержки друзей», в том числе немецких.

По его словам, после победы на последних парламентских выборах, в 2020 году, правительство «Грузинской мечты» неустанно вело «битвы за сохранение мира».