Турция жестко предупредила США

По данным телеканала, США, Иран и Россия продолжают дипломатические контакты «с целью полностью исключить проведение так называемых выборов, которые террористическая организация РПК (Рабочая партия Курдистана) пытается организовать на севере Сирии».

Турецкие власти предупредили о риске столкновения с США в Сирии, если в курдских регионах на севере этой страны состоятся муниципальные выборы. Об этом со ссылкой на источники в структурах безопасности сообщает TGRT.

Источники в структурах безопасности заявили, что Турция в очередной раз указала США на необходимость не переноса, а отмены голосования, иначе «Турция и США столкнутся, окажутся в состоянии противостояния».

Американская сторона, как отмечает телеканал, пока не заявляла о своей поддержке этих выборов.

Также телеканал сообщил, что контакты с Сирией насчет отмены голосования зашли в тупик. Источники в сфере безопасности отмечают, что помочь решению проблемы мог бы вывод войск США из Сирии, но это представляется нереалистичным, пока в регионе сохраняется присутствие России и Ирана. Анкара критикует Вашингтон за его содействие курдским организациям в Сирии и Ираке, заявляя, что это противоречит духу союзничества.

Выборы в «курдскую автономную администрацию» на севере Сирии были намечены на 11 июня, но перенеслись на 8 августа. В Турции неоднократно заявляли, что не допустят их проведения, предупреждая о возможности военной операции на приграничной территории.