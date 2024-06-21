В Миннауки и образования сообщили, что в инфотуре приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Муса Гасымлы, депутаты Джейхун Мамедов, Фатма Йылдырым, Жаля Алиева, Кёнуль Нуруллаева, Арзу Нагиев и Вугар Байрамов, а также председатель Общественного совета Хикмет Ализаде и член совета Эльчин Азимли.

22 июня прошел второй день тестового этапа сертификации учителей. В целях ознакомления с ходом тестового экзамена был организован инфотур в среднюю школу №161 города Баку.

На мероприятии участников проинформировали о целях и правилах проведения сертификации. Затем заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства дошкольного и общего образования Нурлан Исмаилбейли рассказал о процессе сертификации педагогических работников.

Всего в сегодняшнем экзамене по всему Азербайджану приняли участие около 9 800 учителей.

В свою очередь, замминистра Фирудин Гурбанов сообщил, что этот процесс дает возможность повысить заработную плату в соответствии с дифференцированной системой оплаты труда и улучшить социальное обеспечение учителей.

Далее были выслушаны мнения и предложения по обсуждаемой на встрече теме и даны ответы на вопросы. Гости, принявшие участие в инфотуре, в свою очередь подчеркнули важность реформ, проводимых в сфере образования, а также проделанной работы в повышении уровня профессионализма учителей.

В завершение участники инфотура понаблюдали за ходом экзамена и ознакомились с условиями, созданными для учителей.