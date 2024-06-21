Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 16:55

Отказ Армении от взаимодействия с Россией в сфере безопасности создал вакуум, который Ереван решил заполнить западным влиянием. Тенденция, в целом, понятная, однако проблема в том, что, поступая таким образом, Армения отказывается от принципов региональной неделимой безопасности, вписанных в схему постконфликтного урегулирования, заложенную в трехстороннее Заявление от 10 ноября 2020 года, и более детально описанных в инициативах Баку по созданию платформы «3+3» для стран Южного Кавказа. По мере того, как Армения постепенно сворачивает участие в ОДКБ, готовясь полностью заморозить членство в этой структуре, происходит интенсивное наращивание взаимодействия Еревана с силовыми структурами Франции, первым результатом которого стал контракт на поставку Армении до октября 2025 года 36 самоходных артиллерийских гаубиц Caesar. Тревожная ситуация для Москвы и Баку В свою очередь, для Франции этот шаг продиктован необходимостью усилить позиции в южном подбрюшье России, а также стремлением президента Макрона закрепиться в регионе, где Францию, в отличие от Африки и островных территорий в Тихом океане, ждут "с распростёртыми объятиями".

На днях глава Совета безопасности Армении Армен Григорян провел переговоры с дипломатическим советником президента Франции Бертраном Бухвальтером и специальным посланником Франции по Южному Кавказу Брисом Рокфеем. Отмечается, что в ходе встречи обсуждалась не только повестка двусторонних отношений, но и вопросы сотрудничества на международных площадках, что, как правило, происходит только на уровне стратегического партнёрства. Одновременно "подоспело" открытое письмо политиков и общественных деятелей Франции, направленное президенту Эммануэлю Макрону, с призывом направить в Армению французский миротворческий контингент для «защиты от Азербайджана» (?!). Подписи под этим письмом поставили мэр Парижа Анна Идальго, экс-глава МИД Франции Бернар Кушнер и другие известные личности. С сожалением приходится констатировать, что этот документ, демонстрирующий поистине извращённое понимание постсоветских и южнокавказских реалий, может стать программой действий для очередного правительства Французской Республики и создать достаточно тревожную ситуацию как для Баку, так и для Москвы.

На Париже свет клином не сошелся В сугубо оборонной сфере у Азербайджана, находящего партнёров для закупок военной техники и контракты для национальной оборонной промышленности все в той же Европе, серьезных проблем нет. Что во многом обеспечено изобретательностью азербайджанской дипломатии, которая находит союзников для ослабления армяно-французской коалиции непосредственно в странах Евросоюза. В частности, симметричным ответом на развитие французско-армянского военно-стратегического сотрудничества стал визит в Италию заместителя главы Министерства обороны Азербайджана Агиля Гурбанова. Напомним в этой связи, что в марте нынешнего года состоялось первое заседание наблюдательного совета ЗАО оборонно-промышленного холдинга Azərsilah. Будучи хорошо знакомым с вопросами военно-технического обеспечения армии, Гурбанов был также назначен президентом Ильхамом Алиевым главой наблюдательного Совета Azərsilah, что позволило армейскому руководству более точно формулировать задачи, поставленные президентом перед национальной "оборонкой", а азербайджанским дипломатам и промышленникам - быстрее находить партнёров за рубежом.

Встреча глав Министерств обороны Азербайджана и Италии стала закономерным результатом стратегического партнерства между двумя странами и имеет реальные перспективы в военной и военно-технической областях. Что закономерно, если учесть, что Италия - главный в Европе потребитель азербайджанской нефти и уже ключевой импортер азербайджанского газа. Отметим, что Италия, исторический лидер западного мира и член G7, обладает мощной технологической школой военной промышленности. Не говоря уже о том, что Азербайджан поддерживает плотные контакты с политической элитой Ватикана, не зависящие от фигуры действующего понтифика. Словом, Парижу было ясно дано понять, что для Азербайджана свет клином на Франции не сошёлся. А ведь кроме Италии у Азербайджана есть и другие союзники в Евросоюзе. В частности, на днях Керим Велиев, первый заместитель министра обороны и начальник Генштаба армии Азербайджана, находился с визитом в Сербии. Напомним, что после визита в эту страну президента Ильхама Алиева в декабре прошлого года между Азербайджаном и Сербией наметился ряд проектов в оборонно-промышленном комплексе…

Армения бросает вызов Пытаясь впустить на территорию Южного Кавказа силы евро-атлантической системы, Армения разрушает принципы неделимой региональной безопасности, подрывая тем самым крайне непростой процесс формирования платформы общекавказской стабильности. Сегодня Ереван игнорирует предложения Азербайджана по формату платформы "3+3", а со временем, почувствовав себя сильнее, и вовсе начнет их торпедировать. Таким образом, меняя политического сюзерена, Армения остается верной своему прежнему алгоритму - ставке на милитаристские приготовления. Когда-то функции основного проводника армянских интересов в России брало на себя Министерство обороны РФ, фиксируя Армению в своей силовой орбите. Как мы знаем, этот период закончился изменением политики Москвы, «рокировавшейся» в сторону развития политических и социально-экономических связей с Азербайджаном. Что же касается западных структур, то в контексте армяно-азербайджанского конфликта они всегда воспринимались в качестве инструментов, компенсировавших отсутствие гражданского диалога между конфликтующими обществами Армении и Азербайджана. Увы, во многом это оказалось иллюзией и даже обманом: вместе с потоком общественных программ и их проводников на Южный Кавказ стали просачиваться структуры комплексного политического влияния, которые начали взламывать местные структуры власти и социально-политические ландшафты. В случае же с Арменией соединились подготовленная извне почва "разворота на Запад" в лице новой элиты, пришедшей к власти Никола Пашиняна, и мотив реванша, по-прежнему играющий в армянском обществе роль одной из скреп. Таким образом, механизмы гражданского диалога, которые после 2020 года, казалось бы, должны были вступить в активную фазу, были сметены с повестки дня французскими военными концернами.

В результате, Москва и Баку получают существенный набор негативных трендов. В частности: - сбрасывание Ереваном купола безопасности России делает Армению более непредсказуемым субъектом. Ранее российский вектор влияния на Армению давал в руки Баку не только инструменты коммуникации, но и рычаги давления на Ереван. А общая система безопасности на Южном Кавказе позволяла рассматривать множественные варианты возобновления совместной работы Азербайджана и Армении в интеграционных и коллективных евразийских структурах. Теперь же такой сценарий становится все менее вероятным; - появление на Южном Кавказе политического тандема Франция-США гораздо сильнее укрепит армянские позиции в противостоянии с Азербайджаном нежели российское присутствие в регионе и даже усиление Турции. Армения станет более агрессивной. И агрессию эту власть будет преподносить армянскому обществу как "поднятие Армении с колен" и восстановление ее сильных позиций 1990-х годов ХХ века; - активное ("без промедления") навязывание Госдепартаментом США мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией больше похоже на ультиматум, который не учитывает необходимость изменений соответствующих законов и внутренних нормативно-правовых актов Конституции Армении, призванных соответствовать новым реалиям отношений с Азербайджаном. Таким образом, подписанный «на скорую руку» мирный договор в большей степени ограничит возможности Азербайджана при сохранении в подвешенном состоянии неурегулированных вопросов по армяно-азербайджанской границе.