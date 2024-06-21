Москва и Баку договариваются о переходе на манаты и рубли
Россия и Азербайджан на фоне санкций Запада против Московской биржи запустили процесс переговоров о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах. Об этом в интервью РИА Новости сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
«После последних санкций США против Мосбиржи возникли проблемы с расчетами. В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты. Сейчас нужны банки, которые заточены на российский рынок. Кстати, системе «Мир» уже удается выйти на внешние контуры… Это в интересах Азербайджана, так как будет способствовать потоку российских туристов и предпринимателей», — заявил Тимофеев.
По его словам, антироссийские санкции будут усугубляться… рассчитывать на то, что будет какое-то ослабление санкционного режима, не приходится, независимо от того, как будет развиваться «ситуация в украинском вопросе».
Тимофеев заявил, что против России используются все известные санкционные инструменты, но, утверждает он, российская экономика в целом к ним адаптировалась, то есть западные санкции уже не вызывают тех шоков, которых от них ожидали.
«Да, в 2022 году была довольно трудная перестройка экономики России, в частности в финансовом секторе, но она прошла достаточно успешно», — сказал он.
Глава РСМД признал, что санкции наносят ущерб, мешают развитию, прежде всего пострадала российская торговля с ЕС, но со стороны мирового большинства, с дружественными России странами торговля, наоборот, растет, уверяет он.
«С Китаем у России 250 миллиардов долларов, с Индией — более 50 миллиардов долларов. Ранее о таких цифрах можно было только мечтать. Несмотря на санкции, растет торговля и со всеми странами СНГ, в том числе с Азербайджаном… Но в целом России необходимо создать более фундаментальную модель, которая могла бы снизить монополию американского доллара в мире. Нужны альтернативные платежные варианты, кроме доллара… Это технически очень сложные процессы. Вряд ли стоит ожидать каких-то прорывов в ближайшее время, но ситуация политически такая, что просто требуется стратегическая диверсификация мировых финансов. Рано или поздно мы к этому придем», — полагает Тимофеев.
США в середине июня ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, в том числе под них попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В связи с этим было приостановлено проведение торгов в долларах и евро, его перенесли на внебиржевой рынок.