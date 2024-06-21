Москва и Баку договариваются о переходе на манаты и рубли

17:25

Россия и Азербайджан на фоне санкций Запада против Московской биржи запустили процесс переговоров о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах. Об этом в интервью РИА Новости сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. «После последних санкций США против Мосбиржи возникли проблемы с расчетами. В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты. Сейчас нужны банки, которые заточены на российский рынок. Кстати, системе «Мир» уже удается выйти на внешние контуры… Это в интересах Азербайджана, так как будет способствовать потоку российских туристов и предпринимателей», — заявил Тимофеев.

По его словам, антироссийские санкции будут усугубляться… рассчитывать на то, что будет какое-то ослабление санкционного режима, не приходится, независимо от того, как будет развиваться «ситуация в украинском вопросе». Тимофеев заявил, что против России используются все известные санкционные инструменты, но, утверждает он, российская экономика в целом к ним адаптировалась, то есть западные санкции уже не вызывают тех шоков, которых от них ожидали. «Да, в 2022 году была довольно трудная перестройка экономики России, в частности в финансовом секторе, но она прошла достаточно успешно», — сказал он. Глава РСМД признал, что санкции наносят ущерб, мешают развитию, прежде всего пострадала российская торговля с ЕС, но со стороны мирового большинства, с дружественными России странами торговля, наоборот, растет, уверяет он.