Спецоперация ЦАХАЛ: убит поставщик оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ударом с воздуха в Ливане полевого командира, ответственного за поставки оружия организациям ХАМАС и «Аль-Джамаа аль-Исламия», которые вместе с движением «Хезболла» участвуют в военных операциях против израильских войск в районе северной границы еврейского государства.

«Самолет ВВС Израиля нанес точечный удар по району Бекаа в Ливане с целью ликвидации террориста Аймана Ратмы - высокопоставленного полевого командира, ответственного за поставки оружия террористическим организациям ХАМАС и «Аль-Джамаа аль-Исламия» в Ливане, а также за развитие террористической инфраструктуры в этом районе», - говорится в заявлении армейского ведомства.

Ратма «был устранен из-за его участия в планировании и осуществлении террористической деятельности против Израиля в ближайшем будущем», отметили в пресс-службе.

Израильские СМИ также сообщают, что ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру ХАМАС в квартале Шати в городе Газа. По предварительным сообщениям, атака была предпринята с целью ликвидации одного из главарей военного крыла ХАМАС Раеда Саада, который считается четвертым по значимости человеком в движении. Пока неясно, был ли он убит. Палестинцы сообщают о серьезных разрушениях в результате атаки и о 42 убитых.