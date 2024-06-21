Хуситы показали беспилотник-камикадзе «собственного производства» видео

Проиранское йеменское движение «Ансар Аллах» показало беспилотный катер «Тоуфан-1», предназначенный для поражения неподвижных и движущихся морских целей.

Утверждается, что этот беспилотник хуситского производства.

По данным IRNA, «Тоуфан-1» несет боевую часть массой 150 кг, отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью, способен развивать скорость до 35 морских миль в час.

Подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира» сообщил, что при атаке на греческое торговое судно Tutor 12 июня использовался катер «Тоуфан-1». После атаки экипаж балкера, перевозившего российский уголь, эвакуировали на ракетный крейсер Philippine Sea ВМС США, а само судно бросили дрейфовать в акватории Красного моря, спустя три дня оно затонуло.