Хуситы показали беспилотник-камикадзе «собственного производства» видео
Проиранское йеменское движение «Ансар Аллах» показало беспилотный катер «Тоуфан-1», предназначенный для поражения неподвижных и движущихся морских целей.
Утверждается, что этот беспилотник хуситского производства.
По данным IRNA, «Тоуфан-1» несет боевую часть массой 150 кг, отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью, способен развивать скорость до 35 морских миль в час.
Подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира» сообщил, что при атаке на греческое торговое судно Tutor 12 июня использовался катер «Тоуфан-1». После атаки экипаж балкера, перевозившего российский уголь, эвакуировали на ракетный крейсер Philippine Sea ВМС США, а само судно бросили дрейфовать в акватории Красного моря, спустя три дня оно затонуло.
🇾🇪 Йеменские хуситы презентовали катер-камикадзе Tufan 1, несущий 150 кг взрывчатки и обладающий большой маневренностью#palestine #freepalestine #israel #gaza #gazaunderattack #gazagenocide #zionism pic.twitter.com/AgrHq9STGN— LB (@LIFEBELGIUM) June 21, 2024