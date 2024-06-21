Куба против Израиля

Правительство Кубы решило принять участие в процессе против Израиля, который ЮАР инициировала в Международном суде ООН. Об этом сообщил кубинский МИД.

«Согласно твердому и устойчивому обязательству поддерживать и вносить всевозможный вклад в законные международные усилия, направленные на то, чтобы положить конец геноциду в отношении палестинского народа, правительство Кубы решило принять участие в процессе против Израиля, который Южно-Африканская Республика начала в Международном суде ООН», - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипведомства.