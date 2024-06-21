Куба против Израиля
Правительство Кубы решило принять участие в процессе против Израиля, который ЮАР инициировала в Международном суде ООН. Об этом сообщил кубинский МИД.
«Согласно твердому и устойчивому обязательству поддерживать и вносить всевозможный вклад в законные международные усилия, направленные на то, чтобы положить конец геноциду в отношении палестинского народа, правительство Кубы решило принять участие в процессе против Израиля, который Южно-Африканская Республика начала в Международном суде ООН», - говорится в заявлении, размещенном на сайте дипведомства.
«Действуя в рамках статьи 63 устава Международного суда ООН и строго в соответствии со своими обязательствами как государства - члена Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Куба использует свое право представлять в качестве третьей стороны свою интерпретацию норм конвенции, которые Израиль вопиюще нарушил действиями на незаконно оккупированной палестинской территории в секторе Газа», - отмечается в коммюнике.
В нем также говорится, что основная цель кубинского запроса, направленного в основной судебный орган ООН, состоит в том, чтобы «остановить злодеяния в результате дискриминационного и неизбирательного использования силы со стороны Израиля».