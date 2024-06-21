Вучич подтвердил экспорт Сербией оружия на 800 млн: оно могло быть передано Украине

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что цифра соответствует «приблизительным показателям», заявив в интервью изданию, что это сумма, «может быть, за два или три года, что-то в этом роде».

Вучич подчеркнул, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии, указав, что не принимает чьей-либо стороны в войне.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их в Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — сказал сербский президент.

«Даже если я знаю [где находятся боеприпасы], это не моя работа. Моя работа заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, и это все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — добавил Вучич.

Он отметил, что у Сербии есть «прекрасная возможность», поскольку производимое ей оружие дешевле западного, и сказал, что общий объем экспорта сербских боеприпасов может увеличиться.

Схожее мнение высказывает и министр финансов Сербии Синиша Мали: по его словам, оборонная промышленность страны, в которой заняты около 20 тыс. человек при численности населения в 7 млн, может быстро расширяться. «Я рассматриваю это как бизнес-группу. ...Я думаю, что наши возможности все еще намного ниже возможностей более развитых стран, но сейчас самое время», — считает он.

Сербия — одна из двух европейских стран, не поддержавших санкции против России после начала войны РФ против Украины (вторая — Венгрия).

В конце февраля прошлого года в X опубликовали документы, из которых следовало, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу боеприпасы — ракеты для систем залпового огня. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км. Минобороны Сербии тогда эти данные опровергло, не признали их достоверность и в компании Krusik. В апреле того же года Reuters со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона сообщил, что Белград согласился поставлять оружие Киеву или уже сделал это. Сербия опровергла это, назвав «очередным вбросом». Министр обороны страны Милош Вучевич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине, но не по воле Белграда, а из-за стран, которые не соблюдают двусторонние договоры.