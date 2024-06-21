Евро-2024: Грузия чуть не обыграла Чехию

На чемпионате Европы по футболу в Германии начался 2-й тур в группе «F».

В Гамбурге сборные Грузии и Чехии сыграли вничью 1:1. В самом конце первого тайма Георгес Микаутадзе реализовал пенальти и вывел грузин вперед. Чехи сравняли счет благодаря голу Патрика Шика на 59-й минуте.

В добавленное время Грузия могла вырвать победу, но Саба Лобжанидзе не использовал стопроцентный момент.

Напомним, в 1-м туре обе команды проиграли: Грузия уступила Турции (1:3), а Чехия – Португалии (1:2).

В 20:00 по бакинскому времени начнется матч Турция – Португалия.

Турнирное положение

1.Турция – 3 очка (1 матч)

2.Португалия – 3 (1)

3.Чехия – 1 (2)

4.Грузия – 1 (2).