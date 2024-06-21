Кандидат-реформатор в лидерах предвыборного опроса выборы президента в Иране; видео
На президентских выборах в Иране, которые состоятся 28 июня, есть три фаворита, чья популярность находится примерно на одном уровне. Об этом свидетельствует опрос Polls of Polls.
Это бывший глава Совета национальной безопасности Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Калибаф и депутат-реформатор Масуд Пезешкиан.
Саид Джалили, политик с большим стажем, в прошлом глава Совета национальной безопасности Ирана, был одним из главных переговорщиков по ядерному вопросу, занял первое место: за него готовы отдать свои голоса 22,5% респондентов.
19,5% предпочитают Мохаммада Багера Калибафа, спикера парламента Ирана, который занимает этот пост уже во второй раз.
Лишь на одну десятую процента от него отстает кардиохирург, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, который считается представителем реформистского спектра иранской политики.
Но среди тех, кто наверняка или точно пойдет на избирательные участки через неделю, Пезешкиан лидирует. В этой категории избирателей его поддержка достигает 22,5%.
Pezeshkian today in Sanandaj, where he was born.— Alireza Talakoubnejad (@websterkaroon) June 22, 2024
Sanandaj is not a typical stop for a presidential candidate - it's Sunni majority Kurd city that is relatively anti government (compared to other places). If they want Kurd votes they usually go to Kermanshah (which is Shia… pic.twitter.com/M0vfQLkYHO
На втором месте Саид Джалили с результатом 19,2 процента, на третьем - Мохаммед Багер Калибаф. Он набирает в этом случае 18,5 процента голосов участников исследования.
Опрос был проведен 18, 19 и 20 июня, в нем приняли участие респонденты из Тегерана и различных провинций, из городского и сельского населения ИРИ. Все участники были старше 18 лет. Исследование показало, что 28,4% все еще не определились с выбором.
Накануне Масуд Пезешкиан назначил бывшего министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа своим советником по внешней политике. Кроме того, на недавней встрече со студентами Пезешкиан выступил против полиции нравов и против того, чтобы задерживать девушек за отсутствие хиджаба. При этом кандидат признал, что в случае избрания не сможет сделать многое из того, что хочет из-за отсутствия полномочий. Например, освободить политзаключенных.