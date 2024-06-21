На президентских выборах в Иране, которые состоятся 28 июня, есть три фаворита, чья популярность находится примерно на одном уровне. Об этом свидетельствует опрос Polls of Polls.

Саид Джалили, политик с большим стажем, в прошлом глава Совета национальной безопасности Ирана, был одним из главных переговорщиков по ядерному вопросу, занял первое место: за него готовы отдать свои голоса 22,5% респондентов.

19,5% предпочитают Мохаммада Багера Калибафа, спикера парламента Ирана, который занимает этот пост уже во второй раз.

Лишь на одну десятую процента от него отстает кардиохирург, бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан, который считается представителем реформистского спектра иранской политики.

Но среди тех, кто наверняка или точно пойдет на избирательные участки через неделю, Пезешкиан лидирует. В этой категории избирателей его поддержка достигает 22,5%.