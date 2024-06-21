Хуситы разбушевались

«Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей», - уверяет военный представитель хуситов Яхья Сари.

Йеменские хуситы из проиранского движения «Ансар Аллах» утверждают, что нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море.

Кроме того, утверждается, что хуситы атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море. Удары наносились баллистическими ракетами.

В то же время телеканал NBC News сообщает: авианосец Dwight Eisenhower, выполнявший операции против йеменских хуситов, покинет Красное море.

По данным NBC News, командование приказало авианосцу «вернуться домой». Уточняется, что корабль находился недалеко от Йемена около восьми месяцев. Его сменит атомный авианосец Theodore Roosevelt, вышедший из Сан-Диего.

В начале мая Яхья Сари также утверждал, что хуситы дважды за сутки атаковали Dwight Eisenhower в Красном море. По его словам, удар был нанесен с использованием нескольких ракет и беспилотников, «что стало второй атакой на авианосец за 24 часа».