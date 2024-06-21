Отменен смертный приговор известному рэперу: он поддерживал протестующих в Иране
Верховный суд Ирана отменил смертный приговор популярному рэперу Томаджу Салехи. Об этом сообщил его адвокат Амир Раисиан в соцсети Х.
Адвокат добавил, что суд постановил провести повторное судебное разбирательство.
24 апреля власти Ирана приговорили к смертной казни Салехи. Приговор был связан с участием Салехи в массовых протестах 2022-2023 годов. Артист поддерживал протестующих в своих песнях и публичных высказываниях. Салехи был арестован в октябре 2022 года. В 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Однако суд города Исфахан пересмотрел решение Верховного суда и вынес рэперу смертный приговор.