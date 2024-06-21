«С макронизмом покончено»: во Франции хотят «перестройки»

«Если он (макронизм) когда-либо существовал, но он закончился. Я говорю это без особой враждебности…», — сказал он.

Экс-президент Франции (2012 — 2017 гг.), баллотирующийся на парламентских выборах в департаменте Коррез Франсуа Олланд в интервью AFP заявил, что «с макронизмом покончено», поддержав мнение бывшего французского премьер-министра Эдуара Филиппа.

По мнению Олланда, «пришло время политической перестройки». Он заверил, что не хочет возвращаться на пост президента.

16 июня экс-президент объявил, что баллотируется в Коррезе на парламентских выборах, потому что «ситуация очень серьезная». Его выдвинула Социалистическая партия в составе «Нового народного фронта», созданного после роспуска Национального собрания (нижняя палата французского парламента).

Французские СМИ отмечают, что выдвижение Олланда было «холодно встречено» некоторыми избирателями в Коррезе.

Бывший премьер Франции (2017-2020), мэр Гавра и лидер партии «Горизонты», которая входит в президентскую коалицию, Эдуар Филипп 21 июня в эфире TF1 заявил, что французский президент Макрон «убил президентское большинство». По его словам, роспуск президентом Национального собрания 9 июня после поражения его партии на выборах в Европарламент вызвал «гнев» у французов, и Филипп понимает их. Экс-премьер считает, что именно Макрон несет ответственность за это. Филипп заявил о намерении «перевернуть страницу макронизма» и призвал к «созданию нового большинства», которое «будет действовать на разных основаниях».

Le Monde отмечает, что Филипп намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2027 году.

Макрон распустил Национальное собрание и объявил досрочные выборы 30 июня и 7 июля из-за победы ультраправого «Национального объединения» на выборах в Европарламент. Оно набрало 31,5% голосов, почти в два раза выше результата коалиции Besoin d’Europe (14,5%), в которую входит партия Макрона «Возрождение». «Новый народный фронт» позиционирует себя как альтернатива правящей партии и намерен «бороться с расистским проектом крайне правых» на предстоящих выборах.