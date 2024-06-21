Евросоюз закрывает небо для частных самолетов россиян

В рамках нового, 14-го пакета санкций российским физическим лицам и компаниям будут запрещены, помимо прочего, частные перелеты в воздушном пространстве стран Евросоюза. Об этом сообщает EUObserver со ссылкой на документ, согласованный послами ЕС 19 июня.

Речь идет о бизнес-джетах, которые использовались состоятельными россиянами для перелетов в Европу. Под запретом оказались любые рейсы, в которых выходцы из России, а также российские граждане и компании могут определять место и время взлета и посадки.

В качестве примера в документе Евросоюза приведены полеты для перевозки россиян «в определенные места отдыха», а также рейсы, с помощью которых компании «доставляют своих сотрудников на бизнес-встречи» на территории ЕС.