Галстанян анонсирует «2-й этап борьбы» и обещает «победу»

Так называемый лидер протестного движения в Армении Баграт Галстанян в разговоре с журналистами заявил, что в движении ожидаются «структурные изменения».

По его словам, в течение последних дней он провел «много встреч. Могу сказать, что больше, чем за минувшие 45 дней».

Он не стал уточнять, с кем именно провел переговоры, однако подтвердил, что встречался с политиками, но не с представителями власти.

На вопрос, каким будет «второй этап» движения, Галстанян ответил: «Представьте, что будет… победа».