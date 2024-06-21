Как сообщили редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, решая вопросы трудоустройства переселенцев, подведомственное министерству Государственное агентство занятости осуществляет работу по поиску вакансий и привлечению людей к самозанятости, реализует программы софинансирования части заработной платы, организует курсы подготовки по освоению профессий, соответствующих требованиям рынка, регулярно проводит трудовые ярмарки…

Динамичное расширение работы по трудоустройству граждан, переселяемых на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, является важным фактором их социального благополучия.

В настоящее время постоянной работой обеспечены уже около 2,2 тысячи человек, порядка ста жителей освобожденных территорий создали небольшие фермерские хозяйства, получив в рамках программы самозанятости необходимые для этого активы.

Одним из приоритетов в рамках реализации Государственной программы «Великое возвращение» является развитие на деоккупированных территориях человеческого капитала посредством профессиональной подготовки и повышения качества квалифицированных кадров.

Агентство уже привлекло к профессиональным курсам в Карабахе и Восточном Зангезуре 85 человек, получающих сегодня необходимые знания и навыки, связанные с различными сферами сельского хозяйства, строительства, промышленности и услуг, которые полностью соответствуют требованиям рынка труда. После завершения курсов выпускникам оказывается поддержка по трудоустройству.

В этом плане важную роль играет Карабахский региональный Центр профессиональной подготовки, открытый в августе прошлого года в Барде, в котором осуществляется профессиональная подготовка переселенцев по 48 направлениям.