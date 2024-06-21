Как обустраивают в Карабахе и Зангезуре наши заметки
Динамичное расширение работы по трудоустройству граждан, переселяемых на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, является важным фактором их социального благополучия.
Как сообщили редакции haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения, решая вопросы трудоустройства переселенцев, подведомственное министерству Государственное агентство занятости осуществляет работу по поиску вакансий и привлечению людей к самозанятости, реализует программы софинансирования части заработной платы, организует курсы подготовки по освоению профессий, соответствующих требованиям рынка, регулярно проводит трудовые ярмарки…
В настоящее время постоянной работой обеспечены уже около 2,2 тысячи человек, порядка ста жителей освобожденных территорий создали небольшие фермерские хозяйства, получив в рамках программы самозанятости необходимые для этого активы.
Одним из приоритетов в рамках реализации Государственной программы «Великое возвращение» является развитие на деоккупированных территориях человеческого капитала посредством профессиональной подготовки и повышения качества квалифицированных кадров.
Агентство уже привлекло к профессиональным курсам в Карабахе и Восточном Зангезуре 85 человек, получающих сегодня необходимые знания и навыки, связанные с различными сферами сельского хозяйства, строительства, промышленности и услуг, которые полностью соответствуют требованиям рынка труда. После завершения курсов выпускникам оказывается поддержка по трудоустройству.
В этом плане важную роль играет Карабахский региональный Центр профессиональной подготовки, открытый в августе прошлого года в Барде, в котором осуществляется профессиональная подготовка переселенцев по 48 направлениям.
Важно подчеркнуть в этой связи, что на первом этапе реализации госпрограммы «Великое переселение» до 2026 года планируется привлечь к профессиональной подготовке на освобожденных от оккупации территориях 12 тысяч человек.
Следует особо отметить последовательный и целенаправленный характер ярмарок труда, которые в сотрудничестве с работодателями периодически проходят в Лачине, Физули, в селе Агалы Зангиланского района. 6 июля намечено проведение еще одной ярмарки труда, на сей раз в Лачине.
Важно сказать и о мерах поддержки специалистов, которые только начинают обживаться и работать на освобожденных территориях. В проактивном порядке им выплачивают единовременное пособие в размере 600 манатов, которое начисляют к заработной плате, предоставляют дополнительные пять дней к оплачиваемому рабочему отпуску, а также возвращают в виде субсидий из государственного бюджета страховые взносы, выплаченные работодателями.