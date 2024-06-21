В Израиле крупнейшая акция протеста против Нетаньяху

В субботу, 22 июня, протесты против правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проходили в 70 населенных пунктах по всей стране.

В Тель-Авиве прошла крупнейшая с 7 октября акция протеста, в которой, по оценкам организаторов, участвовали более 150 тысяч человек, передает NEWSru.co.il.

Перед собравшимися выступили бывший глава ШАБАК Юваль Дискин и писатель Давид Гроссман.

Кроме того, в Тель-Авиве провели перформанс, участники которого с завязанными глазами и в одежде, испачканной красной краской, легли на асфальт, также облитый «кровью». Рядом с ними были разбросаны плакаты «Народ Израиля умирает».

Организаторы протеста призвали к «предупредительной забастовке» 27 июня.