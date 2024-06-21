Борьба внутри ФСБ: Беседу провели

Начальник 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа ушел в отставку. Должность главы структуры, которая ведет сбор информации внутри России и в странах бывшего СССР, занял Алексей Комков — ранее он был заместителем руководителя службы контрразведки, пишут «Важные истории».

Источники издания сообщают, что формальной причиной отставки Сергея Беседы стало достижение им предельного возраста службы — 70 лет. По их информации, это решение имеет и другие основания: внутри ФСБ происходит ожесточенная борьба за ключевые посты, включая кресло директора службы, которое в скором времени также может освободиться.

Специализация пятой службы ФСБ — сбор информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза. На данные этого подразделения президент РФ Владимир Путин опирался при принятии решения о начале вторжения в Украину. Позже выяснилось, что сведения пятой службы оказались недостоверными, что привело к значительным просчетам в планировании хода войны.

По словам собеседников издания, Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова, которому в этом году исполнится 73 года. Утверждается, что Бортников давно «просится на покой по состоянию здоровья»., и одним из наиболее вероятных кандидатов на его место называют Сергея Королева, первого заместителя директора ФСБ. Новоназначенный руководитель пятой службы Алексей Комков считается «протеже Королева».

В разведке Украины описывали Беседу как сильного врага. «Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа. Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит», — говорил глава ГУР Кирилл Буданов.