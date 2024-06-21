Устроивший бойню в Сумгаите предстанет перед судом
Завершилось предварительное следствие по уголовному делу 37-летнего Мушвига Тагиева, обвиняемого в убийстве трех человек и нанесении тяжких телесных повреждений другим лицам в результате нападения на дом в Сумгаите.
Как сообщает корреспондент haqqın.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Хафиз Алиев. Подготовительное заседание суда назначено на 10 июля.
Отметим, что преступление Тагиев совершил 28 октября — с целью отомстить соседу Анару Фараджеву. Мужчина зашел во двор, где проживала семья последнего, облил бензином стены дома и поджег их, подорвав самодельное взрывное устройство. После он выстрелил из огнестрельного оружия, умышленно убив вышедших из дома Дагбеи Фараджева и Сусану Каракаш, ранив Тарлан Фараджеву и Серкана Каракаша, а также их соседей Этибара Сарыева и Мехмана Сарыева, пришедших на помощь семье. Гражданин Турции Серкан Каракаш скончался спустя месяц. В доме также находилось двое малолетних детей.
Мушвиг Тагиев был признан виновным по статьям 120.2.4, 120.2.7 (убийство двух лиц с особой жестокостью и общеопасным способом), 29, 120.2.3, 29, 120.2.4, 29, 120.2.7 (попытка убийства двух лиц с особой жестокостью и общеопасным способом), 29, 186.2.1, 29, 186.2.2 (попытка уничтожения имущества путем поджога и взрыва с причинением значительного ущерба) и 229.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК Азербайджана. Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.