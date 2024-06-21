Устроивший бойню в Сумгаите предстанет перед судом

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу 37-летнего Мушвига Тагиева, обвиняемого в убийстве трех человек и нанесении тяжких телесных повреждений другим лицам в результате нападения на дом в Сумгаите.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Хафиз Алиев. Подготовительное заседание суда назначено на 10 июля.