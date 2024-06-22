Польша готовится полностью закрыть границу с Беларусью

Власти Польши готовятся закрыть все погранпереходы с Беларусью, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По словам польского министра, Варшава оценивает, как этот шаг повлияет на экономику страны. «Из-за действий белорусской стороны мы рассматриваем возможность закрытия всех погранпереходов»,— сказал Сикорский.

С начала 2024 года в Польше зафиксировали более 4,5 тыс. попыток незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. После того как один из мигрантов при попытке нелегально пресечь границу ранил военнослужащего, на границе Польши возобновила работу буферная зона. Ее длина составила 60 км, ширина — от 200 м до 2 км. Сейчас между Польшей и Беларусью действует один пассажирский и два грузовых погранперехода.