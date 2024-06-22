Россия изменила тактику обстрелов Украины CNN
Своей новой тактикой обстрелов Россия «оказывает беспрецедентное давление на и без того парализованную энергосистему Украины», говорится в статье под таким названием телеканала CNN.
В этом году Москва начала целенаправленно нацеливаться на объекты электрогенерации – тепловые электростанции, гидроэлектростанции и даже газовые хранилища. «Это заметный сдвиг в тактике по сравнению с предыдущей зимой, когда атаки были менее точными, а ущерб легче было устранить. Эксперты говорят, что сейчас Россия использует свое лучшее вооружение и пользуется слабой украинской ПВО», – говорится в статье.
Чиновники и руководители энергокомпаний Украины признают, что у них нет способа избежать отключений грядущей зимой. Pадача энергетиков – просто свести их к минимуму. «Если мы не восстановим существующие поврежденные станции, если мы не улучшим пропускную способность межсистемных линий электропередач, если мы не построим распределенные генераторы, хотя бы в некоторых местах, ...люди будут иметь электроэнергию менее четырех часов в сутки», – заявил журналистам Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.
Он напомнил, что до начала отопительного сезона Украине осталось 120 дней. Стоимость восстановления поврежденной энергоинфраструктуры обойдётся в $50,5 миллиарда долларов.