Своей новой тактикой обстрелов Россия «оказывает беспрецедентное давление на и без того парализованную энергосистему Украины», говорится в статье под таким названием телеканала CNN.

В этом году Москва начала целенаправленно нацеливаться на объекты электрогенерации – тепловые электростанции, гидроэлектростанции и даже газовые хранилища. «Это заметный сдвиг в тактике по сравнению с предыдущей зимой, когда атаки были менее точными, а ущерб легче было устранить. Эксперты говорят, что сейчас Россия использует свое лучшее вооружение и пользуется слабой украинской ПВО», – говорится в статье.