Пол Уилан призвал США «заполнить тюрьмы российскими шпионами»

«США должны выйти и что-то предпринять — заполнить Гуантанамо российскими чиновниками, арестовать российских шпионов, сделать что-то, что заставит Кремль задуматься и сказать: «Хорошо, да, точно, теперь пришло время вернуть Эвана и Пола, и тогда мы хотим вернуть тех, кто у вас есть из наших, и на этом закончим», — заявил Уилан.

Американец Пол Уилан, который отбывает в России 16-летний срок по делу о «шпионаже», в интервью CNN призвал США принять «решительные меры», чтобы вернуть в Штаты его и арестованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого в РФ также обвиняют в «шпионаже».

По его мнению, без «решительных мер» Москва продолжит задерживать американских граждан.

CNN напоминает, что за последние месяцы в России арестовали несколько американцев.

Пола Уилана задержали в Москве зимой 2018 года. По версии следствия, он работал на американские спецслужбы, собирал в России секретные данные и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 года Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Вину он не признал.

Корреспондент WSJ Эван Гершкович был задержан ФСБ в марте 2023 года по подозрению в шпионаже. Журналист несколько лет жил в России и писал о ситуации в Москве. По данным ФСБ, репортер по заданию американских спецслужб собирал сведения об одном из предприятий российского ВПК. Гершковичу грозит до 20 лет тюрьмы, вину он не признает.

Власти США заявляют о невиновности Гершковича и Уилана и требуют их освобождения. Президент РФ Владимир Путин говорил, что диалог с Вашингтоном об обмене заключенными идет, но «он непростой».