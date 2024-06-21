Пакистан начинает масштабную антитеррористическую операцию

22 июня состоялось заседание центрального высшего комитета по реализации Национального плана действий - органа, который координирует антитеррористическую политику в стране с 2014 года.

«Премьер-министр одобрил проведение обновленной и более активной национальной контртеррористической кампании, дав старт операции Azm-e-Istehkam («Решительность и стабильность»)», - говорится в сообщении.

Операция позволит взять под единое управление и координацию различные антитеррористические программы. Будут активизированы дипломатические усилия для налаживания координации с соседними странами в борьбе с экстремистами. Военные, которые регулярно проводят контртеррористические операции, получат «полную поддержку всех правоохранительных ведомств».

Пакистанские СМИ отмечают, что новая кампания начинается после того, как в 2023 году были зарегистрированы максимальные показатели террористической активности за последние шесть лет - более 1,5 тыс. погибших, почти столько же пострадавших в результате терактов и контртеррористических операций. Иногда целями терактов становятся иностранцы, в частности, китайские специалисты, работающие в Пакистане в рамках различных двусторонних проектов.