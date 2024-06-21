Американцы описали, как Китай может захватить Тайвань

В отчете указано, что отказ Китая осудить войну РФ против Украины только усилил эти опасения, из-за чего аналитики и военные эксперты давно рассматривают два варианта: полноценное вторжение КНР на Тайвань и военная блокада.

Китай может изолировать Тайвань, что нанесет ущерб экономике острова и заставит страну уйти под контроль КНР, сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

«В последние годы Китай значительно усилил давление на Тайвань, разжигая опасения, что напряженность может перерасти в прямой конфликт. Большое внимание было уделено угрозе вторжения, но у Пекина есть варианты помимо вторжения — принудить, наказать или аннексировать Тайвань»,— говорится в докладе.

Однако, по мнению исследователей CSIS, Китай может использовать третий вариант — «карантин». Это так называемая тактика «серой зоны», согласно которой китайские военные могут инициировать полную или частичную блокаду Тайваня. В частности, перекрыть доступ к портам и прекратить жизненно важные поставки на остров, например, энергии или топлива, что привело бы к остановке всей экономической деятельности Тайваня.

«Карантин» не считается блокадой или объявлением войны, отмечается в докладе, что поставит Вашингтон в затруднительное положение, так как при попытке американских военно-морских сил вмешаться в конфликт, именно США будут считаться его инициаторами. Кроме того, Китаю не придется в случае «карантина» закрывать или ограничивать доступ к Тайваньскому проливу, значит, Вашингтон с союзниками не смогут потребовать вмешаться в соответствии с международным правом.

«Если преподнести «карантин» как операцию правоохранительных органов, Китай может с легкостью объявить о завершении операции и о достижении ее целей»,— утверждается в докладе.