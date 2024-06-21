В Воронеже полицейские при поддержке Росгвардии проверили городские стройплощадки. На кадрах с места событий, которые опубликовал Telegram-канал полиции, видно, как один из силовиков в шутку говорит задержанным, которых выстроили в колонну и привели на открытую площадку на стройке, «присаживаться» на несуществующие стулья, пишет The Insider.

Колонну к месту проверки привели сотрудники в камуфляжной форме, в балаклавах и с автоматическим оружием.

В пресс-релизе полиции уточняется, что «при силовой поддержке бойцов Росгвардии» задержали 45 граждан Узбекистана. Из них 12 человек доставили в отделение полиции для проверки документов. Сотрудники МВД по региону также «проверяют работодателя» (по какой статье — не указывается).