Сотни россиян сдались в украинский плен

Более 300 российских военных сдались в украинский плен через государственный проект «Хочу жить», сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Количество желающих сдаться в плен стало больше. Только в рамках этого проекта («Хочу жить») уже более 300 россиян сдалось в украинский плен. Часть из них сразу изъявили желание не быть обмененными или даже присоединиться к Силам безопасности и обороны», - цитирует Юсова «Украинская правда».

«Хочу жить» - украинский проект, призванный помочь военным армии РФ безопасно сдаться в плен. Проект был запущен в сентябре 2022 года Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными, действующим при поддержке Минобороны Украины и Главного управления разведки.