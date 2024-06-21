Зеленский обратился к гражданам Украины

Войска РФ за июнь применили в Украине более 2400 корректируемых авиабомб (КАБ), из них около 700 - в Харьковской области, удары наносятся ежедневно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 22 июня, обращаясь к гражданам страны в связи с российскими ударами по Харькову, в результате которых три человека погибли и 56 пострадали.

Владимир Зеленский заявил, что украинские власти «в полную силу работают над тем, чтобы получить возможность отвечать» на российские атаки.

«Украина нуждается в необходимых средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в частности российскую боевую авиацию там, где она находится», - пояснил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил США и западных союзников, снявших запрет на удары по военным целям на территории РФ. Он добавил, что обезопасить украинские города от российских бомб «абсолютно реально». Для этого необходимы системы ПВО Patriot, ускоренные темпы подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, а также «достаточная дальнобойность нашего оружия».

Президент Украины также сообщил о жестких боях в Донецкой области.