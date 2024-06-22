Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 03:07

Авианосец США USS D. Eisenhower получил приказ вернуться на базу из акватории Красного моря. Судно пришвартуется в Норфолке (штат Вирджиния) после восьмимесячного участия в боевых действиях, а его место займет находящийся в данный момент в Тихом океане авианосец USS Theodore Roosevelt.

Ранее Абдул-Малик Аль-Хуси, лидер группировки мятежников «Ансар Аллах», заявил, что, поддерживая сопротивление палестинцев в секторе Газы, хуситы провели за неделю десять операций, использовав 26 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники разных моделей. В частности, хуситы предприняли масштабную атаку на авианосец «Эйзенхауэр» и сопровождающие его суда. В свою очередь, ВВС США и Великобритания нанесли по Йемену 24 авиаудара, которые, правда, не имели эффекта. По словам лидера хуситов, американцы признают, что их ВМС ведут самые ожесточенные бои со времен Второй мировой войны. «Они оказались перед лицом настоящей дилеммы и столкнулись с вопиющим провалом, а их лидеры признали развитие военного потенциала хуситов», - заявил Абдул-Малик Аль-Хуси, вновь подтвердивший, что Йемен продолжит оказывать Газе всестороннюю поддержку.

Приходится констатировать, что всего за несколько месяцев хуситы доказали, что именно они контролируют узкий проход в Красное море, а потому влияют на одно из самых уязвимых мест в глобальной цепочке поставок. Причем, если вначале мятежники «Ансар Аллах» атаковали только торговые суда, то в последнее время их нападениям подвергаются современные американские и британские военные корабли. И хотя этот факт особо не афишируется, срочное возвращение в США авианосца D. Eisenhower, скорее всего, связано с получением серьезных повреждений. Военные аналитики с трудом верят, что авианосец, считающийся неприступной крепостью на воде и несущий 90 самолетов и вертолетов, был не просто атакован, а, по всей видимости, поражен группой йеменский повстанцев, о которых ранее мало кто слышал. Увы, приходится признать, что операция международной коалиции, на которую США уже затратили около миллиарда долларов, не только не сдержала активность хуситов в Красном море, но и привела к усилению их позиций в Йемене и других арабских странах. Сегодня действия «Ансар Аллах» в значительной степени воспринимаются населением Йемена, как противостояние Америке, поддерживающей Израиль и его военную операцию в секторе Газы. В результате, на глазах выросло число йеменцев, присоединившихся под лозунгами защиты палестинского населения к движению хуситов-мятежников.

А между тем, в нынешнем году из-за нападений хуситов число контейнеровозов, проходящих через Красное море, сократилось по сравнению с тем же периодом 2023 года на 90 (!!) процентов. Перенаправление судов в Юго-Восточную Азию вокруг мыса Доброй Надежды продолжается, и пока трудно представить, когда отпадет необходимость делать такой извилистый и энергозатратный крюк. Переходы торговых судов по маршруту вокруг южной оконечности Африки (плюс 20 дней пути) привели к росту расхода топлива и цен на контейнерные перевозки, а также к увеличению стоимости страхования. Самые большие проблемы возникают у компаний, пытающихся перевезти продукты питания, цветы и другую скоропортящуюся продукцию. Как уже сообщалось, за последний год (то есть, до апреля 2024 года) объем грузоперевозок по Суэцкому каналу упал на две трети, грузоперевозки по Баб-эль-Мандебскому проливу, еще одной важной транспортной артерии, сократились на 59 процентов, а страховые премии за риск для судов, курсирующих по этому региону, увеличились более чем на 35 процентов. И, как следствие, невозможность использовать определенные логистические маршруты становится все более значимой слабостью глобальной экономики, которую даже США не способны исправить. Их с союзниками удары по позициям хуситов, пожалуй, лишь подтвердили это. Не случайно взоры многих грузоперевозчиков обращены сегодня на Азербайджан, через который проходят два важных международных транспортных коридора – «Север-Юг» и «Восток-Запад».