Налет беспилотников на Россию

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз утверждает, что над территорией региона в течение одного часа в ночь на воскресенье было сбито 12 украинских беспилотников.

«Массированной атаке подверглись несколько муниципальных районов области. Но благодаря нашим доблестным защитникам из подразделений ПВО Министерства обороны РФ все воздушные цели перехвачены и уничтожены», — написал он в телеграм-канале.

По его данным, все дроны были сбиты, пострадавших и разрушений нет.