Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 03:33

«Привет, я Брет Байер, - начал свою программу ведущий телеканала Fox. – Мы только что получили последние данные нашего канала по опросам в нынешней президентской гонке». Этими словами Байер всегда начинает эфир вечерних новостей канала. И потом уже в течение многих месяцев звучат привычные телезрителям фразы: «Итоги рейтингов остаются неизменными. Впереди идет кандидат Дональд Трамп, который опережает своего соперника президента Джо Байдена на 2 (3, 4, 5) процентов».

Однако в этот раз фраза Байера прозвучала иначе: «Президент Байден добился наилучшего результата в этом предвыборном марафоне, у него поддержка 50 процентов избирателей, а у Дональда Трампа - 48». Должно быть, у зрителей прореспубликанского канала Fox челюсти отвисли. В минувшем марте у Трампа было преимущество в пять процентов. В мае - один процент. А теперь Байден вырвался вперед. «Очень плотный забег», - констатирует Байер. Эти данные Fox совпадают с результатами других опросов. Morning Consult фиксирует преимущество Байдена над Трампом в 1 процент. PBS/Marist говорит, что два кандидата идут вровень, но после того, как Трамп был признан виновным в фальсификации деловой отчетности по делу о взятке проститутке Сторми Дэниэлс он потерял 6 процентов голосов независимых избирателей, а Байден приобрел среди них 8 процентов, и сейчас в этой категории граждан опережает соперника на 2 процента.

Politico/Ipsos сообщает, что после того, как Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинений 32 процента независимых стали его меньше поддерживать. Из общего числа всех избирателей стали меньше расположены к Трампу 32 процента (это, правда, не означает, что они полностью отвернулись от него), всего скорректировали свои пристрастия 33 процента всех избирателей, и среди них 9 процентов — республиканцы. Возможно, на результаты избирательной демографии повлиял ставший намного более агрессивный тон кампании Байдена. На этой неделе президент усилил негативный фокус в отношении Трампа, сказав, что у того «что-то переключилось в мозгах» после того, как он проиграл выборы 2020 года. «Трамп и до этого был не подарок, - говорит Байден. - Но теперь он стал намного более злым, мстительным, опасным». Эти слова действуют на головы избирателей больше, чем общие рассуждения о том, что Трамп представляет собой угрозу для американской демократии. Но, конечно, лишь усилившимися нападками на конкурента дело не ограничивается. Команда Байдена в последние дни предпринимает активные шаги, чтобы привлечь на свою сторону такие трудные категории избирателей как спортивные болельщики. И сейчас в центре ее внимания — Copa de America (Кубок Америки) по футболу, в котором принимают участие 14 национальных команд Латинской Америки и 6 приглашенных команд, среди них из Канады, Мексики и впервые из США.

Кубок Америки является старейшим из существующих международных континентальных футбольных турниров. Он на 44 года старше своего европейского аналога. Этот турнир не менее зрелищный, чем Евро, а, когда он начинается, десятки миллионов жителей Латинской Америк приникают к экранам телевизоров в своих домах, а еще больше – в спорт-барах по всему континенту, где они могут поделиться эмоциями, своей безбрежной радостью после забитого года любой команды или страшными проклятиями в ее же адрес, когда ей не удается реализовать пенальти. Copa de America открылась в четверг матчем сборных Аргентины и Канады, в котором аргентинцы победили со счетом 2:0. В воскресенье состоится игра сборных США и Боливии. Футбол совсем недавно, лет пять-семь назад начал завоевывать популярность в США. Здесь главной игрой всегда был бейсбол, а само слово football означает игру, которую на других континентах знают как регби. В штатах же футбол идет под другим названием – soccer. Вот к болельщикам этого самого «соккера» и обращаются бойцы избирательной кампании Байдена. Они размещают рекламу стоимостью в десятки миллионов долларов в барах, где транслируются матчи, устанавливают билборды при входе на стадионы 14 стран континента, где проводятся матчи, продают браслеты и майки с названиями латиноамериканских команд, а также с именем Байдена для мигрантов из южного континента, коих в США несть числа. Как им не отреагировать на такую агитацию, когда кандидат в президенты Джо Байден расписывается в любви к этой популярной игре? Или, например, когда из его штаба звучат хвалебные слова в адрес капитана аргентинской команды Лионеля Месси, теперь играющего в Майами, который и на этом турнире уже успел поразить своими ударами и подачами воображение почитателей своего таланта.