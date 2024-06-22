Прекрасная Мелони и сильный Эрдоган новая геополитика
Наиболее значимым событием прошлой недели для турецкой политики, безусловно, стало приглашение президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит G7.
Приглашение от премьер-министра Италии Джорджии Мелони на встречу лидеров семи крупнейших экономик мира, безусловно, свидетельствует о растущем влиянии Турции на международной арене.
Следует отметить, что правительство Мелони прилагает значительные усилия для восстановления былой роли Италии, как одно из центральных сил. Именно по этой причине Рим заинтересован в установлении конструктивных отношений не только с глобальными, но и региональными игроками. Стоит также отметить поддержку официальным Римом «Плана Африки», разработанного Евросоюзом. Отсюда, собственно, и повышенное внимание Джорджии Мелони к Турции, чье влияние на «Черном континенте» постоянно растет.
Помимо этого, Турция и Италия являются членами международных организаций, объединяющих страны Средиземноморья, а также разделяют одни и те же возможности и вызовы.
Напомним, что в январе 2024 года в ходе визита в Стамбул премьер-министр Мелони подписала принципиально важный для Италии договор о сотрудничестве в области миграции. В результате, аналитики расценивают приглашение Эрдогана на саммит G7, как знак дружбы и особого уважения со стороны итальянского премьера.
В то же время, было бы ошибкой объяснять приглашение Реджепа Эрдогана только высоким уровнем турецко-итальянских отношений. Поскольку все вопросы, которые обсуждались на саммите - от ситуации в Украине до проблем миграции - во многом входит в поле зрения набирающей геополитическую мощь официальной Анкары.
Тот же украинский конфликт, по которому среди членов G7 существует консенсус в отношении дипломатического посредничества. На фоне этой демонстративной отстраненности Брюсселя, явно выигрывает позиция Турции, активно инвестирующей в дипломатическое посредничество, эффективность которого признают как Россия, так и Украина.
Характерно, что, помимо Украины, страны G7 обсуждали вызовы быстро меняющегося международного порядка, включая миграцию, партнерство с Африкой, войны на Ближнем Востоке, а также проблемы окружающей среды, энергии и искусственного интеллекта. То есть, вопросы, являющиеся приоритетными во внешней политике Турецкой Республики – 85-миллионнного государства, являющегося региональным актором с глобальным видением и многосторонними подходами к различным аспектам международного сотрудничества.
Помимо важнейшей роли посредника в российско-украинской войне, Турция позиционирует себя также, как государство-гарант, обеспечивающее прекращение огня и устойчивое решение в секторе Газы. С помощью многосторонних механизмов и разветвленных альянсов Анкара выступает посредником в перемириях и мирных процессах в таких зонах конфликтов, как Сирия, Ливия и Карабах, одновременно являясь одним из основных доноров международной гуманитарной помощи.
В этом контексте нельзя не сказать о роли Турции, официально приютившей у себя более четыре миллиона сирийских беженцев.
Турция реальными делами доказала, что, обеспечивая Европейскому Союзу и международному сообществу надежное партнерство в области миграции, является для государств G7 ключевым игроком…