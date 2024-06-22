Руслан Баширли, спецкор, Анкара 03:50

Наиболее значимым событием прошлой недели для турецкой политики, безусловно, стало приглашение президента Реджепа Тайипа Эрдогана на саммит G7. Приглашение от премьер-министра Италии Джорджии Мелони на встречу лидеров семи крупнейших экономик мира, безусловно, свидетельствует о растущем влиянии Турции на международной арене.

Следует отметить, что правительство Мелони прилагает значительные усилия для восстановления былой роли Италии, как одно из центральных сил. Именно по этой причине Рим заинтересован в установлении конструктивных отношений не только с глобальными, но и региональными игроками. Стоит также отметить поддержку официальным Римом «Плана Африки», разработанного Евросоюзом. Отсюда, собственно, и повышенное внимание Джорджии Мелони к Турции, чье влияние на «Черном континенте» постоянно растет. Помимо этого, Турция и Италия являются членами международных организаций, объединяющих страны Средиземноморья, а также разделяют одни и те же возможности и вызовы. Напомним, что в январе 2024 года в ходе визита в Стамбул премьер-министр Мелони подписала принципиально важный для Италии договор о сотрудничестве в области миграции. В результате, аналитики расценивают приглашение Эрдогана на саммит G7, как знак дружбы и особого уважения со стороны итальянского премьера.

В то же время, было бы ошибкой объяснять приглашение Реджепа Эрдогана только высоким уровнем турецко-итальянских отношений. Поскольку все вопросы, которые обсуждались на саммите - от ситуации в Украине до проблем миграции - во многом входит в поле зрения набирающей геополитическую мощь официальной Анкары. Тот же украинский конфликт, по которому среди членов G7 существует консенсус в отношении дипломатического посредничества. На фоне этой демонстративной отстраненности Брюсселя, явно выигрывает позиция Турции, активно инвестирующей в дипломатическое посредничество, эффективность которого признают как Россия, так и Украина. Характерно, что, помимо Украины, страны G7 обсуждали вызовы быстро меняющегося международного порядка, включая миграцию, партнерство с Африкой, войны на Ближнем Востоке, а также проблемы окружающей среды, энергии и искусственного интеллекта. То есть, вопросы, являющиеся приоритетными во внешней политике Турецкой Республики – 85-миллионнного государства, являющегося региональным актором с глобальным видением и многосторонними подходами к различным аспектам международного сотрудничества.