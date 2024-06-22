Мамед Эфендиев, отдел экономики 04:08

Климатическая политика Евросоюза вызывает рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания. Германия, Франция, Бельгия, Швеция и ряд других стран уже готовы пересмотреть свои подходы к выполнению целей «Зеленого пакта Европы», а Всемирный банк сдвинул в недавнем отчете сроки достижения целей «зеленого» перехода на 10 лет вперед, к 2060 году. Впрочем, судя по всему, цели по выбросам еще не раз будут пересматриваться... Европа уже потратила на «зеленую» повестку почти 500 миллиардов евро, и это далеко не окончательная цифра. Сегодня более половины предприятий в ФРГ негативно относится к энергетическому переходу. Нефтегазовый гигант Shell уже отказался от цели снизить к 2035 году на 45 процентов выбросы в атмосферу и в этой связи планирует сократить персонал подразделений, занимающихся борьбой с изменением климата.

Руководство другого гиганта, British Petroleum, заявляет, что его цель снизить к 2030 году добычу нефти может быть скорректирована, и не исключает проведения дополнительной геологоразведки или приобретения новых запасов нефти и газа, списывая при этом значительную ресурсную базу России. В то же время, Брюссель добивается полного отказа от российских энергоресурсов, а Вашингтон, ближайший союзник ЕС, гарантировавший поставки сжиженного природного газа (СПГ) в нужном объеме, вносит новые сложности в свою энергетическую политику. Решение президента Джо Байдена о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ создает сложности не только для Европы, но и для Украины. В случае победы на предстоящих выборах, Байден может сделать этот мораторий постоянным. Кстати, нынешний президент США принял решение по поводу СПГ именно в рамках «зеленой повестки».

И вот на усложняющейся на глазах ситуации на европейском энергетическом рынке, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews, что Азербайджан стремится активно развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников для увеличения поставок энергоресурсов в Европу. Причем, по словам главы государства, самому Азербайджану не понадобится весь объем возобновляемых энергоресурсов, который он планирует производить. «Поэтому наша цель - обеспечить экспорт, а также очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, и в первую очередь - в Европу», - подчеркнул Ильхам Алиев. Одновременно глава государства отметил, что в этом направлении осталось немало вопросов, над которыми следует поработать. Президент Азербайджана вновь выразил уверенность в том, что проблемы, зависящие исключительно от внутренней программы действий нашей страны, будут реализованы в полном объеме. Что же касается реализации тех из них, которые требуют международных усилий, то здесь, естественно, будет необходимо поработать с партнерами. С которыми, как уже не раз отмечал haqqin.az, постоянно возникают недоразумения. Причем зачастую, вопреки элементарной логике.

Как, наверное, помнит читатель, сразу же после начала военных действий в Украине Европа ввела ограничения на российский газ и обратились за помощью к Азербайджану. И хотя Баку оперативно откликнулся на просьбу Брюсселя, выразив готовность увеличить объем поставок газа, Евросоюз тянет с вопросами финансирования и заключения долгосрочных соглашений, необходимых для расширения мощностей Южного газового коридора (ЮГК). И вот спустя два года европейцы предлагают Баку поставлять дополнительные объемы газа, но уже не по ЮГК, а посредством российской газопроводной системы, экономя таким образом миллиарды евро на расширение ЮГК и заодно обеспечивая Украину платой за транзит «голубого топлива». Логика подсказывает: если газ нужен Европе, ей и следует проявлять больше оперативности и деловой расторопности. Но ничего этого и в помине нет. Война в Украине идет уже третий год, а в Брюсселе так и не определились с этим вопросом. Будет ли Азербайджан наращивать поставки газа в Европу, а если да, то когда и в каком объеме – все эти вопросы остаются загадкой как для азербайджанской, так и для европейской общественности.