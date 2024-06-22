Алиев предрек и послезавтрашний день по следам президента

Мамед Эфендиев, отдел экономики

Климатическая политика Евросоюза вызывает рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания. Германия, Франция, Бельгия, Швеция и ряд других стран уже готовы пересмотреть свои подходы к выполнению целей «Зеленого пакта Европы», а Всемирный банк сдвинул в недавнем отчете сроки достижения целей «зеленого» перехода на 10 лет вперед, к 2060 году.

Впрочем, судя по всему, цели по выбросам еще не раз будут пересматриваться...

Европа уже потратила на «зеленую» повестку почти 500 миллиардов евро, и это далеко не окончательная цифра. Сегодня более половины предприятий в ФРГ негативно относится к энергетическому переходу. Нефтегазовый гигант Shell уже отказался от цели снизить к 2035 году на 45 процентов выбросы в атмосферу и в этой связи планирует сократить персонал подразделений, занимающихся борьбой с изменением климата.

Шабаш! Энергопереход откладывается

Руководство другого гиганта, British Petroleum, заявляет, что его цель снизить к 2030 году добычу нефти может быть скорректирована, и не исключает проведения дополнительной геологоразведки или приобретения новых запасов нефти и газа, списывая при этом значительную ресурсную базу России.

В то же время, Брюссель добивается полного отказа от российских энергоресурсов, а Вашингтон, ближайший союзник ЕС, гарантировавший поставки сжиженного природного газа (СПГ) в нужном объеме, вносит новые сложности в свою энергетическую политику.

Решение президента Джо Байдена о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ создает сложности не только для Европы, но и для Украины. В случае победы на предстоящих выборах, Байден может сделать этот мораторий постоянным. Кстати, нынешний президент США принял решение по поводу СПГ именно в рамках «зеленой повестки».

Байден приостановил и экспорт СПГ

И вот на усложняющейся на глазах ситуации на европейском энергетическом рынке, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews, что Азербайджан стремится активно развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников для увеличения поставок энергоресурсов в Европу. Причем, по словам главы государства, самому Азербайджану не понадобится весь объем возобновляемых энергоресурсов, который он планирует производить.

«Поэтому наша цель - обеспечить экспорт, а также очень сложный подход к максимальному использованию возобновляемых энергоресурсов для производства электричества и экономии природного газа, направляя его тем, кому он сейчас необходим, и в первую очередь - в Европу», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Одновременно глава государства отметил, что в этом направлении осталось немало вопросов, над которыми следует поработать. Президент Азербайджана вновь выразил уверенность в том, что проблемы, зависящие исключительно от внутренней программы действий нашей страны, будут реализованы в полном объеме. Что же касается реализации тех из них, которые требуют международных усилий, то здесь, естественно, будет необходимо поработать с партнерами. С которыми, как уже не раз отмечал haqqin.az, постоянно возникают недоразумения. Причем зачастую, вопреки элементарной логике.

Алиев открыто заявил, что самому Азербайджану не понадобится весь объем возобновляемых энергоресурсов, который он планирует производить

Как, наверное, помнит читатель, сразу же после начала военных действий в Украине Европа ввела ограничения на российский газ и обратились за помощью к Азербайджану. И хотя Баку оперативно откликнулся на просьбу Брюсселя, выразив готовность увеличить объем поставок газа, Евросоюз тянет с вопросами финансирования и заключения долгосрочных соглашений, необходимых для расширения мощностей Южного газового коридора (ЮГК).

И вот спустя два года европейцы предлагают Баку поставлять дополнительные объемы газа, но уже не по ЮГК, а посредством российской газопроводной системы, экономя таким образом миллиарды евро на расширение ЮГК и заодно обеспечивая Украину платой за транзит «голубого топлива».

Логика подсказывает: если газ нужен Европе, ей и следует проявлять больше оперативности и деловой расторопности. Но ничего этого и в помине нет. Война в Украине идет уже третий год, а в Брюсселе так и не определились с этим вопросом. Будет ли Азербайджан наращивать поставки газа в Европу, а если да, то когда и в каком объеме – все эти вопросы остаются загадкой как для азербайджанской, так и для европейской общественности.

Азербайджан определился... А вот Европа!..

Судя по всему, президент Ильхам Алиев не исключает аналогичный подход Старого света и по отношению к «зеленому» энергомосту из региона Кавказа в Европу. Как известно, чтобы наладить экспорт электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников Баку намерен модернизировать местную инфраструктуру. В частности, ему необходимо укрепить национальную энергетическую сеть, и этот вопрос всегда в центре внимания властей. Но как отреагируют соседи и партнеры Азербайджана на вопросы, скажем, связанные со строительством линий электропередач?

Словом, Европе, судя по всему, давно пора уже взять инициативу в свои руки. Иначе она может не только потерять «зеленую» энергию, но и остаться без природного газа.