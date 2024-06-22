Украина давит на США

Украинские власти оказывают давление на США с целью получить разрешение на удары ракетами ATACMS вглубь российской территории более чем на 100 км, пишет Associated Press.

Командиры ВСУ в разговоре с агентством пожаловались, что у них сейчас связаны руки, а при получении разрешения они смогли бы нацелиться на командные пункты и аэродромы.

Ранее издание Politico писало, что США разрешили удары своим оружием по силам РФ, атакующим через границу с Украиной. The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника также сообщала, что Киеву можно бить американским оружием на расстоянии до 100 км от границы.