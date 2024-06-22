Россия угрожает применить ядерное оружие

В российской ядерной доктрине «может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, все будет зависеть от «изменений военно-политической обстановки вокруг России».

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», - допустил Картаполов, подчеркнув, что сейчас «рано говорить об этом».

На днях президент России Владимир Путин заявил, что Россия думает о «возможных изменениях в своей ядерной доктрине». Он сказал, что «изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе».