Россия угрожает применить ядерное оружие
В российской ядерной доктрине «может измениться время для принятия решения о применении ядерного оружия», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, все будет зависеть от «изменений военно-политической обстановки вокруг России».
«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», - допустил Картаполов, подчеркнув, что сейчас «рано говорить об этом».
На днях президент России Владимир Путин заявил, что Россия думает о «возможных изменениях в своей ядерной доктрине». Он сказал, что «изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе».