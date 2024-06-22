Министр обороны Израиля вылетел в Вашингтон

В ходе визита на встречах со своим американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном Галант намерен обсудить ситуацию на границе с Ливаном, конфликт в секторе Газа, включая "третью фазу" после завершения активной фазы боевых действий в анклаве, а также оборонное сотрудничество между двумя странами.

"Я отправлюсь в Соединенные Штаты по приглашению министра обороны США Ллойда Остина. В США я встречусь с министром обороны, госсекретарем и другими высокопоставленными должностными лицами. В ходе этих встреч я планирую обсудить развитие событий в Газе и Ливане. Мы (Израиль) готовы к любым действиям, которые могут потребоваться в Газе, Ливане и других районах", - заявил Галант перед вылетом в США.

Глава МО Израиля отметил, что переход к третьей фазе (после завершения активных боевых действий) в секторе Газа имеет большое значение. "Я буду обсуждать этот переход с официальными лицами США", - продолжил Галант. "Я знаю, что мы добьемся тесного сотрудничества с США и по этому вопросу", - добавил он, отметив, что встречи с официальными лицами США имеют решающее значение для этой войны в секторе Газа.

В пресс-службе Минобороны добавили, что на встречах с официальными лицами США Галант обсудит операции, необходимые для достижения целей войны против террористической организации ХАМАС, усилия по обеспечению возвращения заложников, удерживаемых ХАМАС, и меры, необходимые для достижения региональной стабильности.

"Он также затронет уникальные области сотрудничества между оборонными ведомствами США и Израиля, уделив особое внимание усилиям по наращиванию сил, проецированию мощи и сохранению качественного преимущества Израиля в регионе", - добавили в Минобороны.