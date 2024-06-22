Азербайджан завершает выступление на чемпионате Европы в Греции

Сегодня в греческих Салониках завершается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет.

В заключительный день соревнований в борьбу вступят три представителя Азербайджана – Мамед Ахмедзаде (96 кг, до 17 лет), Султан Султанов (102 кг, до 15 лет) и Садиг Алигулиев (свыше 102 кг, до 15 лет).

На данный момент в активе сборной Азербайджана 18 медалей – 8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых.

По три золотые награды в активе Кямрана Хаппаева (61 кг, до 15 лет) и Аслана Амирасланова (89 кг, до 15 лет), два золота и серебро взял Иса Алиев (73 кг, до 15 лет), два серебра и бронзу завоевал Эльман Курданов (67 кг, до 15 лет), серебро добыла Нурай Абилова (40 кг, до 15 лет), двух бронзовых медалей и одной серебряной удостоился Магомедали Мамедзаде (96 кг, до 15 лет), две бронзы выиграла Малика Бичекуева (55 кг, до 15 лет).

Всего в Салоники из Азербайджана прилетели 18 спортсменов.

Полный состав нашей команды:

U-15 – Нурай Абилова (40 кг), Малика Бичекуева (55 кг), Арзу Гадимова (76 кг), Рахман Мардалиев (49 кг), Кямран Хаппаев (61 кг), Абдулгусейн Гусейнов (61 кг), Эльман Курданов (67 кг), Иса Алиев (73 кг), Аллахверди Гарагезов (89 кг), Аслан Амирасланов (89 кг), Магомедали Мамедзаде (96 кг), Султан Султанов (102 кг), Садиг Алигулиев (свыше 102 кг);

U-17 – Мелек Гусейнли (свыше 81 кг), Туран Алиев (67 кг), Акиф Абдуллаев (73 кг), Гусейн Гейдаров (81 кг), Мамед Ахмедзаде (96 кг).