Безработных украинцев призвали покинуть Германию

Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге (парламенте ФРГ) Александер Добриндт считает, что наличие работы должно стать обязательным условием пребывания украинцев на территории Германии, в противном случае им следует возвращаться на родину.

"Нам необходимы более жесткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе", - заявил он газете Bild. "Сейчас, спустя более двух лет после начала войны, должен действовать принцип - выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины", - отметил Добриндт.

Он заявил, что выплаты украинским беженцам от германского государства Bürgergeld (гражданское пособие) "задумывались как немедленная мера, которая уже давно стала тормозить интеграцию украинцев на рынке труда". "Слишком многие живут на пособие вместо того, чтобы искать рабочее место", - добавил депутат.