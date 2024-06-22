На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Гобу и Мехдиабад Апшеронского района, сообщили в министерстве.

К месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

В ходе осмотра были обнаружены 83 снаряда калибра 7х62 мм, 62 снаряда калибра 5х45 мм, 17 ручных гранат F-1 и 17 запалов УЗРГМ, пригодных для боевого применения.

Боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

При дополнительном осмотре места происшествия и прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено.