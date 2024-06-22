Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 11:59

Президент России Владимир Путин стремится создать коалицию стран, чтобы попытаться позиционировать объединение как реальную альтернативу НАТО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Вывод скорее запоздалый, чем актуальный. К созданию такого блока Кремль приступил еще в конце 2022 года, заключив ряд секретных соглашений со странами Африки и Азии. И визит Путина в Северную Корею – лишь продолжение этой новой тенденции. Кроме того, попытки позиционировать это более чем странное объединение «дружественных» Москве стран как альтернативу НАТО – заведомо проигрышная партия как минимум по двум обстоятельствам.

Прежде всего, главный вопрос: какова будет идеология нового блока? Здесь полный затык. Пока предлагается дружить против коллективного Запада за многополярный мир. Конечно, «дружить против кого-то» - дело увлекательное. Но недолгое. Поскольку у стран глобального Юга неизбежно встанет вопрос: а что нам от этой дружбы? Во времена холодной войны СССР, сколачивая такую коалицию «антизападных стран третьего мира», развернул щедрую программу помощи этим странам – от строительства школ и больниц до сооружения промышленных предприятий. Плюс фактически безвозмездная экономическая и финансовая помощь. Плюс поставки вооружений. Но главное партнерам из «третьего мира» было что показать – военную мощь Организации Варшавского договора, привлекательную сторону социализма в виде бесплатного образования, здравоохранения и многое другое. Пусть они были несовершенны и с массой изъянов, но африканцы и латиноамериканцы смотрели на все это открыв рты, поскольку в сравнении с тем, что было у них, это являлось сказкой. Теперь эта привлекательность растаяла как дым, нечего больше предложить глобальному Югу такого, что он безоговорочно принял бы за образец и за руководство к действию.