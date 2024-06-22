НАДО дружить против НАТО третья мировая
Президент России Владимир Путин стремится создать коалицию стран, чтобы попытаться позиционировать объединение как реальную альтернативу НАТО. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Вывод скорее запоздалый, чем актуальный. К созданию такого блока Кремль приступил еще в конце 2022 года, заключив ряд секретных соглашений со странами Африки и Азии. И визит Путина в Северную Корею – лишь продолжение этой новой тенденции.
Кроме того, попытки позиционировать это более чем странное объединение «дружественных» Москве стран как альтернативу НАТО – заведомо проигрышная партия как минимум по двум обстоятельствам.
Прежде всего, главный вопрос: какова будет идеология нового блока? Здесь полный затык. Пока предлагается дружить против коллективного Запада за многополярный мир.
Конечно, «дружить против кого-то» - дело увлекательное. Но недолгое. Поскольку у стран глобального Юга неизбежно встанет вопрос: а что нам от этой дружбы? Во времена холодной войны СССР, сколачивая такую коалицию «антизападных стран третьего мира», развернул щедрую программу помощи этим странам – от строительства школ и больниц до сооружения промышленных предприятий. Плюс фактически безвозмездная экономическая и финансовая помощь. Плюс поставки вооружений.
Но главное партнерам из «третьего мира» было что показать – военную мощь Организации Варшавского договора, привлекательную сторону социализма в виде бесплатного образования, здравоохранения и многое другое. Пусть они были несовершенны и с массой изъянов, но африканцы и латиноамериканцы смотрели на все это открыв рты, поскольку в сравнении с тем, что было у них, это являлось сказкой.
Теперь эта привлекательность растаяла как дым, нечего больше предложить глобальному Югу такого, что он безоговорочно принял бы за образец и за руководство к действию.
И создать эту мечту не получится по причине катастрофической нехватки экономических и военных ресурсов. Грубо говоря, речь идет о создании «коалиции голодранцев» как блока немощных для угрозы Западу, новом «крестовом походе» нищих и обездоленных против существующего мирового порядка. Вы себе такой сюр представляете?
А ведь Москва уверена, что это вполне возможно, и усиленно работает над этим, пустившись во все тяжкие, ломая сложившуюся международную систему балансов, сдержек и противовесов, исполняя перед изумленным миром «пляску святого Витта».
План Кремля по созданию «блока немощных», естественно, провалится, пусть ему и аплодируют сегодня северокорейский Ким, африканские племена, ближневосточные хамасовцы и латиноамериканские мадуры. Кстати, и они понимают незыблемость современной системы международных отношений, чувствуют грань неприкосновенного - ноги пообломают, и совсем не для того, чтобы на руках носить.
Их позиция в отношении «блока немощных» достаточно прагматична: поддержать на уровне деклараций. Выпросив за такую достаточно эфемерную поддержку реальные экономические преференции. И не взяв при этом на себя никаких серьезных обязательств. Чтобы потом, когда ситуация переменится, сделать удивленные глаза: «Идти на штурм Вашингтона? А разве мы обещали? Мы вам аплодируем, конечно, но вы уж как-нибудь без нас».