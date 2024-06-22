«Вагнер» опять идет на Москву?

Поступило много сигналов о том, что люди, которые тесно сотрудничали с Пригожиным, задумали «какую-то гадость» к годовщине его мятежа, пишут российские телеграм-каналы.

«Поступили сигналы, что люди Пригожина задумали какую-то гадость. Возможно, даже новый поход на Москву и штурм Кремля. Поэтому мы задержали вероятных координаторов этого процесса», - сообщил источник в ФСБ, комментируя задержание Ильи Горбунова и Кирилла Метелева, которые были связаны с покойным главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Источник считает, что это не последние задержания и аресты. И призвал соратников Пригожина, которые по каким-то причинам попадут под подозрение, «не оказывать сопротивления и не вынуждать применять к ним жесткие меры».

Данную информацию телеграм-каналам подтвердили еще несколько источников – в ФСБ, Росгвардии и Кремле. На вопрос о том, действительно ли они верят в новую попытку бунта, большая часть ответила, что от соратников Пригожина «можно ждать чего угодно. Поэтому лучше перестраховаться».