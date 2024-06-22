Вьетнам поставил Россию в неловкое положение
Глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон встретился с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком.
Министр сообщил, что Ханой готов развивать стратегическое партнерство с Вашингтоном на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга, что отвечает интересам народов обеих стран.
Критенбринк сказал, что США привержены поддержке сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама, поскольку успешный Вьетнам отвечает национальным интересам Вашингтона.
Визит представителя Госдепа во Вьетнам прошел вскоре после двухдневной поездки в эту страну российского президента Владимира Путина 19–20 июня.