Леонид Швец, автор haqqin.az 12:48

Как все-таки несправедлив мир! Вот, казалось бы, текст. От того, что написавший его человек сменил должность, количество букв и порядок слов в тексте не поменялись. И смыслы вроде те же. А восприятие совершенно не то. Николай Платонович Патрушев, как утверждают знающие люди, сдал в печать свою статью в журнал «Национальная оборона», еще будучи в статусе секретаря Совета национальной безопасности Российской Федерации, а вышла она уже тогда, когда он значится одним из многих помощников президента, да еще и в до обидного узкой сфере: по кораблестроению. И мощный интеллектуальный труд под солидным названием «Защита исторической памяти – фундамент российской государственности» практически не вызвал резонанса в российских СМИ и, соответственно, у многочисленной патриотической публики. А все потому, что Николая Платоновича очевидным образом несколько подвинули в механизме этой самой государственности.

А замысел был прост и величав: задать народу идеологический ориентир, выйдя к нему с важными тезисами в знаменательный день 22 июня, годовщину начала Великой Отечественной. Как начинает свой текст Патрушев, «почти восемь десятилетий отделяют нас от майского дня 1945 года, когда на куполе поверженного Рейхстага взвилось красное Знамя Победы как символ непобедимости нашей страны». Тут сразу нужно отметить, что чиновник, во многом не только разделяющий взгляды главы страны, но и в чем-то их сформировавший, привычно спутывает СССР и Россию. Советский Союз как раз вполне оказался побежден и прекратил свое существование. Победили его собственные руководители, не справившиеся с управлением этой махиной на завиральных принципах «развитого социализма» и борьбы с мировым буржуинством. Кстати, к моменту распада Союза побежденные за полстолетия до того Германия и Япония буквально процветали. Нынче Россия громко заявляет, что готова повторить и, надо сказать, активно повторяет, но не войну с фашизмом, как уверяет Кремль, Останкино и Нарышкин в своей статье, а борьбу советских вождей с Западом, которая известно чем закончилась, при всей разнице потенциалов СССР и нынешней России. Ну, успеха. Автор текста разворачивает тезис о том, что спокон веку Россию все обижали и выставляли чудовищем, которым она, конечно, никогда не была.

«Веками поощряя ложь о России, европейские, а затем и американские элиты взрастили в себе ненависть к нашему Отечеству на подсознательном уровне и генетическое неприятие цивилизации, основанной на равноправии народов, на семейных ценностях, на уважении к обществу и стране». Бог его знает, где Николай Платоныч увидел равноправие народов в царской России или в Советском Союзе. Корейцы, немцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы могли бы сильно подправить его представления о прекрасном. Да и прочим народам есть о чем рассказать. О семейных ценностях Патрушеву поведал бы Иван Грозный, которого тот с пиететом упоминает в своем тексте, историки до сих пор не сошлись, шесть или семь было у того жен. Плюс прибитый посохом сынуля. Или Иосиф Виссарионович, доведший супругу до самоубийства.

На Владимира Владимировича его помощник ссылается, указывая на непримиримую позицию президента Российской Федерации по отношению к попыткам фальсификации истории. Правда, президент только вернулся из своей поездки в Северную Корею, где самым неприличным образом преуменьшил вклад Красной Армии, а именно 25-й армии, освободившей вместе с морской пехотой Тихоокеанского флота Корею от японских оккупантов. Желая сделать Ким Чен Ыну приятное, Путин заявил, что советские солдаты воевали бок о бок с корейскими. Дескать, вместе и освободили. Северокорейцы, вообще-то, по официальной версии, освободили себя сами под руководством великого Ким Ир Сена, дедушки Ына. На самом деле никаких корейских подразделений в природе не существовало, но кому нужна эта историческая правда, когда позарез нужны снаряды. Ну и отдельный момент, о котором Николай Патрушев, планируя публикацию 22 июня, не знал, но вполне мог догадываться.