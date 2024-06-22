Южная Корея пообещала ответить России

Южная Корея может снять ограничения на поставки оружия Украине, если Россия передаст КНДР свои современные военные технологии, заявил глава управления нацбезопасности администрации президента республики Чан Хо Чжин в эфире телеканала KBS.

Он подчеркнул, что красные линии для Сеула зависят только от действий Москвы, речь идет о передаче высокоточного оружия Северной Корее.

В то же время чиновник не сообщил, какое вооружение и на каких условиях Сеул может отправить Киеву.